La noche del lunes fue especial para Wanda Nara. La mediática debutó como conductora de la nueva edición de MasterChef Celebrity por la pantalla de Telefe y, para no perderse detalle, armó una verdadera fiesta familiar en su casa.

Junto a ella estuvieron Maxi López, sus cinco hijos, su mamá Nora Colosimo, su papá Andrés Nara, su novio Martín Migueles, Kennys Palacios y varios amigos.

Todos se acomodaron frente al televisor para ver el primer programa, que arrasó en el rating y hasta superó el final de La Voz Argentina.

Pero el momento más divertido de la noche llegó cuando Wanda, celular en mano, empezó a grabar a sus hijos para compartir la intimidad del debut en sus redes.

En ese instante, le preguntó a Benedicto, el menor de sus hijos con Maxi, qué sentía al ver a sus padres juntos en el mismo programa.

La respuesta del adolescente de 13 años fue tan inesperada como graciosa:

“Y en la misma casa”, lanzó, desatando carcajadas entre todos los presentes.

La ocurrencia de Benedicto no tardó en viralizarse. Aunque Wanda decidió cortar el video por pedido de Constantino, otro de sus hijos, y luego borró las imágenes de sus historias, varios usuarios de X (ex Twitter) ya las habían replicado.

El reencuentro de Wanda y Maxi: del conflicto a la buena onda

El debut de MasterChef Celebrity también dejó en evidencia la buena relación que hoy mantienen Wanda Nara y Maxi López. Si bien tras su separación la relación fue tensa, en el último tiempo ambos mostraron que el vínculo mejoró notablemente.

Incluso, juntos denunciaron a Mauro Icardi por un supuesto hecho de violencia contra uno de sus hijos, aunque la Justicia finalmente falló a favor del jugador del Galatasaray y archivó la causa por falta de mérito.

Un debut con rating récord y perlitas familiares

El estreno de MasterChef Celebrity no solo fue un éxito en la pantalla, sino que también regaló momentos únicos puertas adentro. El picante ida y vuelta entre Wanda y Maxi, sumado a la espontaneidad de sus hijos, promete que esta edición del reality tendrá muchas perlitas para recordar.