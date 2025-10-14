El regreso de MasterChef Celebrity tuvo una presentación que nadie esperaba. Evangelina Anderson, una de las nuevas figuras del ciclo, protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral cuando reveló una insólita condición que podría complicarle los desafíos del programa.

Todo ocurrió durante su ingreso al reality cuando Wanda Nara, conductora del formato, la recibió con una sonrisa: “Me toca presentar a una mujer hermosísima. ¡Bienvenida, Evangelina Anderson!”, expresó. Sin embargo, lo que parecía una charla distendida terminó con una revelación que dejó boquiabierta a la empresaria.

“Yo sé que sos vegetariana, ¿cómo vas a hacer con el menú?”, le preguntó Wanda, curiosa por las restricciones alimentarias de la modelo. A lo que Evangelina no dudó ni un segundo y contestó con total naturalidad: “No comí nunca en mi vida carne. Desde que nací. Ni carne roja, ni carne blanca”.

La conductora, sorprendida, insistió: “Pero. en algún momento vas a tener que probar carne”, atinó a decir. Pero la participante se mantuvo firme con su postura: “No, no. ¡Ni loca!”.

LA TÁCTICA DE VALENTINA CERVANTES PARA CONQUISTAR AL JURADO DE MASTERCHEF: “CREO QUE PUEDO LLEGAR A LA FINAL”

Valentina Cervantes no deja nada librado al azar. La modelo y pareja del futbolista Enzo Fernández, que se lucirá como participante en MasterChef Celebrity, contó en A la Barbarossa la estrategia que está aplicando para ganarse al exigente jurado del reality de cocina.

Entre risas y complicidad con Georgina Barbarossa, la modelo reveló que se preparó con todo antes de arrancar el programa: “Me compré los libros de los tres chefs y los estoy leyendo”, confesó, dejando a todos sorprendidos.

La modelo explicó que su objetivo no era solo aprender técnicas, sino también entender el estilo de cada jurado, integrado por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular: “Fui practicando y voy viendo fotos”.

Asimismo, Valentina, que tiene a Olivia y Benjamín con el jugador, también habló sobre lo intenso que fue adaptarse al ritmo de las grabaciones: “Son muchas horas. Me ha pasado de volver a casa a las 9 de la noche y el bebé ya estaba durmiendo. Fue matador, pero traté de organizarme lo mejor posible”, reveló con ternura.

Por último, indagada por cómo se ve en el certamen, Cervantes se mostró segura y con ambición: “Si me pongo bien y sigo como ahora, creo que puedo llegar hasta la final”, cerró, con una sonrisa.