Fueron momentos de tensión la que vivió Eugenia Tobal, una de las participantes de la nueva edición de MasterChef, luego de sufrir un inesperado accidente doméstico mientras ensayaba en su casa. Según reveló Ángel de Brito en LAM, la actriz se cortó un dedo con una mandolina y tuvo que ser atendida de urgencia.

“El viernes tuvo un pequeño accidente Eugenia Tobal, nada grave. Estaba con una mandolina ensayando y se rebanó un dedo, terminó en la guardia en San Isidro”, contó el conductor en vivo.

De Brito aclaró que el episodio no ocurrió durante las grabaciones del programa sino en su casa, mientras Eugenia practicaba una receta para el certamen: “Le quería mostrar al marido cómo le salía y, sin querer, se cortó“, detalló. Y cerró: #Terminó con la mano llena de sangre y una toalla envuelta”.

Foto: Instagram (@masterchefargentina)

MASTERCHEF CELEBRITY YA TIENE CONFIRMADOS A SUS PARTICIPANTES: QUIÉNES SON LOS ÚLTIMOS FAMOSOS ANUNCIADOS

La cocina más famosa del país ya tiene a todos sus protagonistas listos para encender las hornallas. MasterChef Celebrity confirmó a los últimos cuatro famosos que completan la lista de participantes de su nueva temporada y la expectativa no para de crecer.

Entre los nombres anunciados aparecen figuras de distintos ámbitos que prometen dar que hablar tanto frente a la cocina como fuera de ella.

Ellos son: la influencer, La Reini; Julia Calvo, una de las actrices más queridas que buscará mostrar otra faceta en el programa de Telefe. Chino Leunis, el conductor de televisión que se pone el delantal y cambia el micrófono por las cacerolas; y Miguel Ángel Rodríguez, el actor y humorista que ya arrancó con toda la simpatía y promete condimentos de sobra.

Foto: Instagram (@masterchefargentina)

Con estos cuatro nombres, el elenco de MasterChef Celebrity queda completo junto Pablo Lescano, Evangelina Anderson, Alex Pelao, Valentina Cervantes, Luis Ventura, Sofi Martínez, La Joaqui, Peque Schwartzman, Momi Giardina, Maxi López, Esteban Mirol, Emilia Attias, Andy Chango, Susana Roccasalvo, Roña Castro, Ian Lucas, Marixa Balli, Eugenia Tobal, Cachete Sierra y Turco Husain.