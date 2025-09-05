Este jueves, al término del encuentro entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, Wanda Nara y Vero Lozano anunciaron quiénes serán los 24 participantes de la nueva edición de MasterChef Celebrity.

Uno de los nombres más resonantes es Pablo Lescano, líder de Damas Gratis y referente indiscutido de la cumbia villera, que se suma tras recibir el Premio Konex por su trayectoria musical. Otra incorporación es la de Evangelina Anderson, modelo, actriz e influencer, quien también es maestra jardinera y profesora de yoga.

Anunciaron a los nuevos participantes de MasterChef Celebrity (Foto: captura Telefe)

Desde el mundo digital llega Alex Pelao, creador de contenido viral y ganador de múltiples premios como TikToker del año. A él se suma Valentina Cervantes, modelo e influencer, pareja del futbolista de la Selección Argentina Enzo Fernández.

También participará el periodista de espectáculos Luis Ventura, presidente de APTRA y figura emblemática de la farándula que, precisamente, fue quien anunció hace algunos días que Wanda había quedado afuera del reality.

La periodista deportiva Sofi Martínez, revelación en el Mundial Qatar 2022, también aceptó el desafío, al igual que la cantante La Joaqui, referente del RKT. Completan el grupo el extenista Diego Schwartzman, la actriz y humorista Momi Giardina, y el exfutbolista y empresario Maxi López.

Otros nombres que sorprendieron en los anuncios son Esteban Mirol, reconocido periodista y escritor; la actriz, DJ y modelo Emilia Attias; el multifacético Andy Chango; y la histórica conductora Susana Roccasalvo.

A ellos se sumaron el exboxeador Jorge Roña Castro, el youtuber y cantante Ian Lucas, y figuras populares como Marixa Balli, Eugenia Tobal, Agustín “Cachete” Sierra y el exfutbolista Claudio “Turco” Husain.

Además, Vero Lozano anunció que durante este viernes 5 de septiembre se anunciarán lo últimos cuatro participantes, cuya identidad permanecerá hasta entonces en secreto.

