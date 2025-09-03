La noticia sorprendió a todos en el mundo del espectáculo. En A la tarde confirmaron que Maxi López será parte de la próxima edición de MasterChef, el reality de Telefe que conducirá nada menos que su ex, Wanda Nara.

Según reveló Daniel Fava en vivo, el exfutbolista, que actualmente reside en Suiza, ya cerró de palabra su participación y en los próximos días firmará el contrato definitivo: “Se acaba de confirmar, vamos a ver con la sartén en la mano a Maxi López en MasterChef”, aseguró el panelista, generando un inmediato revuelo en el piso.

La presencia de Maxi en el ciclo abre la puerta a un inesperado reencuentro con su ex y madre de sus hijos (Valentino, Constantino y Benedicto), con quien mantuvo una mediática separación cargada de escándalos y acusaciones cruzadas durante años, antes de conciliar la paz.

En el programa deslizaron que la participación de López no solo apunta al juego culinario, sino también a mostrar una faceta más íntima de su vida: “Yo creo que él va a aprovechar el programa para contar su verdad, su versión”, especuló Carmela Bárbaro.

WANDA NARA MOSTRÓ LOS RECUERDOS QUE SE GUARDÓ DE MAXI LÓPEZ Y SORPRENDIÓ CON UNA FRASE INESPERADA PARA SU EX

Wanda Nara volvió a encender las redes con una de esas publicaciones que mezclan nostalgia, picardía y un toque de polémica. Durante su último viaje a Milán, la mediática se puso a ordenar y, en medio de la mudanza, dio con un verdadero tesoro: las camisetas más preciadas de Maxi López, su exmarido y padre de sus tres hijos.

“Mirá lo que encontramos haciendo mudanza... la emoción de los chicos es inexplicable. Cuántos recuerdos que vivimos en tantos países, cuántos goles gritamos con estos colores”, escribió Wanda, junto a un video donde se ven remeras del Barcelona, Gremio y otros clubes donde jugó el delantero.

Pero lo que más llamó la atención fue la frase que lanzó después, y que muchos interpretaron como una muestra de buena onda hacia su ex: “Te esperan acá camisetas para tus bebés también”, dijo en referencia a Elle y al hijo en camino que López espera con la modelo sueca, Daniela Christiansson.

El gesto sorprendió a sus seguidores, ya que, tras años de conflictos mediáticos y problemas legales por la cuota alimentaria, Wanda y Maxi parecen haber encontrado un punto de paz.