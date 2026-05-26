Diego Capusotto conocido por su humor ácido y sus personajes icónicos en la televisión argentina, no dudó ni un segundo antes de soltar la bomba ante las cámaras del móvil

El encuentro fue tan breve como explosivo. El cronista de Argentina|12 se acercó al humorista en medio del bullicio del Aeroparque y, con la cámara encendida, intentó arrancarle algunas palabras.

Capusotto, con cara seria y sin perder la compostura, respondió sin filtro: “Voy a comprar falopa, amigo”, y continuó su camino como si nada.

Lejos de incomodarse, el actor pareció disfrutar del momento. La espontaneidad y el timing cómico que lo caracterizan quedaron en evidencia una vez más: ni el aeropuerto, ni las cámaras, ni la presencia inesperada de un cronista lograron sacarlo de su eje.

El intercambio duró apenas unos segundos, pero fue más que suficiente.

La periodista de Argentina 12, entre risas, cerró el móvil con una frase que resumió todo: “Va para Bendita Diego. Excelente, no esperábamos menos.” Y tenía razón.

LA REACCIÓN EN REDES Y EL SELLO CAPUSOTTO QUE NUNCA FALLA

No es la primera vez que Diego Capusotto protagoniza un momento así. El humorista, referente indiscutido de la comedia argentina, tiene una larga trayectoria construida sobre la irreverencia y la ruptura de lo políticamente correcto.

Diego Capusotto en el Aeropuerto Jorge Newbery Por: Captura

Desde Peter Capusotto y sus videos hasta sus apariciones públicas, siempre encuentra la manera de subvertir las expectativas.

Para muchos, el clip resume perfectamente por qué Capusotto sigue siendo uno de los humoristas más queridos y respetados del país: no actúa para las cámaras, simplemente es.