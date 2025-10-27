El reencuentro de Alfredo Casero y Fabio Alberti para llevar Cha cha cha al teatro llevó el foco a Diego Capusotto, uno de los integrantes del clásico del humor, lo que llevó a que se reavive la interna entre los comediantes.

“Todo lo que pasó fue fantástico porque fue mucha gente y se pudo volver a hacer Cha Cha Cha”, arrancó Casero.

Entonces, aclaró: “Capusotto no quería volver. Lo invité, pero creo que él está en otra”, afirmó en alusión al elenco que completó con Romina Sznaider, Lito Ming, Diego Rivas, Leo Rá, Alejandra Galitis, Flavio González y Javier Bacchetta.

Ahí explicó picante sobre el protagonista de Tirria: “Está en otro nivel, ya está haciendo otra cosa”.

La interna entre los Cha Cha Cha

“Es como que yo me ponga a cantar”, agregó el intérprete de Shima Uta, el tema en japonés que fue viral.

Foto: gentileza de prensa.

Además, recordó que fue a verlo al teatro Metropolitan y lamentó no haberlo podido saludar: “Yo sé qué teníamos que esperar a los productores, era el amigo...“

“¿si pasó algo entre nosotros? Me chupa un hue..”, enfatizó entre risas.

Diego Capusotto y Alfredo Casero en tiempos de Cha Cha Cha. Foto: Captura de TV.

“A mí me dio pena por Alacrán (Rodolfo Samsó), que vino de Estados Unidos y quería ir a ver a Capusoto, pero bueno...”.

“Yo lo quiero, lo voy a querer siempre. Ninguno de los que haya sido mi hermano en esa pelea, fue una lucha haber hecho Cha Cha Cha. Le agradezco a la gente a hecho Cha Cha Cha. Y él con nosotros, pero bueno...”.