Alfredo Casero regresó a su gran amor con la versión teatral de Cha Cha Cha, sin dejar de lado sus opiniones políticas, aunque en una entrevista reciente llegó a elegir bando entre la China Suárez y Wanda Nara.

Todo comenzó cuando Casero le contó a Tatiana Schapiro su particular experiencia con Benjamín Vicuña y una novia que estuvo a punto de caer bajo los encantos del galán chileno, cuando la periodista de Infobae le preguntó su opinión sobre escándalo entre Wanda y la China.

“Es todo periodismo al pedo, no me sirve absolutamente de nada ni a mí ni a nadie. Igual que el precio de las empanadas: es una sarta de pelotudeces”, adelantó Casero. “Es un montón de gente hablando mal de la China porque se co… a quien quiere, y todo el mundo tiene derecho a hacer eso”, señaló el actor.

Tras declarar su favoritismo por la novia de Mauro Icardi, Casero manifestó que “a Wanda Nara me gustaría conocerla”. “Algo debe tener una mujer con un montón de chicos. Es un espíritu inquieto. La hermana también es preciosa”, reconoció el actor.

En ese sentido, Schapiro le consultó al entrevistado en qué contexto le gustaría acercarse a Wanda. “No sé, verla un día. No sé si tendría algo, porque es un peligro. Sabe cómo manipular a los hombres como todas las mujeres, pero ésta sabe perfectamente, y elige”, apuntó.

“L-Gante me dio mucha pena que estuviera preso porque tiene una nena chiquita y por una pelotudez de creerse un matón”, recordó Casero, que, a la hora de referirse a Mauro Icardi confesó: “Sé que es un jugador de fútbol, que es lindo, que tiene cara cuadrada y una raya en el pelo. Pero no sé quién es, no sé nada de fútbol. Te lo juro”.

