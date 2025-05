Julio Chávez fue consultado por la prensa acerca de los dichos de Ricardo Darín y Alfredo Casero en su contra y dejó en claro qué postura tomó ante las críticas de sus colegas.

“¿Qué te pasa cuando se habla tanto de los actores o se opine?" , le preguntaron y él contestó: “No me molesta”. “¿Viste El Eternauta?”, repreguntaron y el artista dijo sincero: “No la vi todavía”.

“¿Escuchaste lo que dijo Casero?" , ingadaron luego y Julio respondió: “No lo escuché”.

Luego de que se lo comentaran los cronistas, expesó: “Un hombre tan talentoso e inteligente, ¿te parece que yo tengo tanto poder para que él pierda algo?”.

Julio Chávez habló con la prensa (Foto: captura de Puro Show).

“¿Por qué dice eso?“, le consultaron en el ida y vuelta y Chávez dijo indignado: “Que se yo...”. “Bueno eso dijo Ricardo Darín, que vos no tendrías ese poder para poder bajar a alguien”, le dijo otro notero y Julio decidió no contestar y terminar la nota.

EL PEDIDO DE DISCULPAS DE ALFREDO CASERO A JULIO CHÁVEZ

Alfredo Casero le pidió disculpas públicas a Julio Chávez por sus dichos en una nota con Puro Show. “Estabamos haciendo una novela buena, hizo que varios actores se fuera, era soportar a un tipo... sobre todo arruinó mi último trabajo importante en televisión”, había dicho en el programa de eltrece.

Alfredo Casero le pidió disculpas a Julio Chávez (Foto: captura de Puro Show).

A través de un video que compartió en sus redes, Alfredo se disculpó: “Quiero pedir disculpas públicas a Julio Chávez, fue una estupidez de mi parte, sobre todo porque todo el mundo cambia. No quiero que gane la porquería que dije, fue un error y te pido perdón de corazón, haré lo posible o me encontraré con vos aunque no creo que te guste”.

