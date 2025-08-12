El 7 de agosto estaba previsto el esperado regreso de Diego Capusotto a la calle Corrientes con la obra “Tirria”, pero se hará esperar una semana más. La productora del espectáculo, liderada por Damián Sequeira, dio a conocer los motivos de por qué las funciones previstas para este fin de semana en el Teatro Metropolitan debieron ser reprogramadas.

Foto: gentileza de prensa

Durante uno de los últimos ensayos generales, Capusotto sufrió un desgarro muscular, por lo que fue rápidamente asistido por profesionales y evaluado médicamente. A raíz de esta lesión, y debido a las exigencias físicas de su personaje, se le indicó reposo absoluto, imposibilitando su participación en escena durante los próximos días.

La producción y el elenco, encabezado por Andrea Politti, Rafael Spregelburd, Daniel Berbedes, Juano Arana, Galo Politti y Eva Capusotto, lamentan los inconvenientes y agradecen la comprensión del público, que agotó localidades para las primeras funciones.

Las entradas correspondientes a este fin de semana, pasarán al 28-29-30 de Agosto.

DE QUÉ SE TRATA TIRRIA

La historia gira en torno a los Sobrado Alvear, familia patricia argentina venida a menos. Todos los veranos, los Sobrado Alvear fingen partir a Europa. Excepto Hilario, el fiel criado, nadie sabe su secreto: arruinados económicamente, pasarán los siguientes tres meses encerrados en los baúles que se arrumban en su mansión.

Sobreviviendo exclusivamente a base de arroz con leche, los Sobrado Alvear se permiten paseos imaginarios por una Europa hecha de recuerdos.

Por suerte (o por desgracia) para ellos, el atento Hilario, “casi de la familia”, se ocupa de todo. Y nadie duda que el criado será capaz de llegar a cualquier extremo para salvar el honor de la casa. ¿Podrán los Sobrado Alvear escapar de Hilario?

Entradas a la venta en la boletería del teatro y a través de PlateaNet.