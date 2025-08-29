Aunque todavía falta para el inicio de una nueva edición de MasterChef Celebrity, las especulaciones en torno al casting ya empezaron a encender la pantalla. Y en las últimas horas se confirmó que Evangelina Anderson aceptó la propuesta de la producción, mientras que Julieta Prandi, convocada también para el reality, finalmente dijo que no.

La información la dio a conocer Marcela Tauro en Intrusos, donde detalló que Evangelina ya le habría pedido permiso a eltrece, canal donde forma parte de Los 8 escalones, para poder sumarse al ciclo que conducirá Wanda Nara en Telefe.

Por otro lado, Prandi fue otra de las figuras convocadas para el certamen, pero decidió rechazar la propuesta: “A ella le hubiera encantado, pero tenía que dejar la radio”, explicó Tauro. En la misma línea, Rodrigo Lussich remarcó que el reality tiene jornadas extensas de grabación por la tarde-noche, lo que complicaba la participación de la modelo.

LA VECINA DE EVANGELINA ANDERSON CONTÓ CÓMO ESTÁ TRAS LA SEPARACIÓN DE MARTÍN DEMICHELIS

En medio de la mediática ruptura entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis, una inesperada voz salió a opinar y encendió el fuego del escándalo. Se trata de Mami Jacky, la vecina de la modelo, quien en una nota con Infama fue letal con el DT.

“A Evangelina la veo más empoderada que nunca. Se nota que se sacó un pelmazo de encima”, lanzó la invitada, sin filtro, dejando en claro de qué lado está. Además, sorprendió con un comentario filoso hacia Demichelis: “Porque semejante minón, meterle los cuernos… ¿a vos te parece?“.

Mientras tanto, Evangelina mantiene un bajo perfil, pero las miradas siguen puestas en cómo transita esta nueva etapa de su vida, lejos del padre de sus hijos Bastián, Lola y Emma.