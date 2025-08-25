La semana pasada Wanda Nara abrió su corazón en Puro Show y expuso sus verdades sobre su separación de Mauro Icardi en una entrevista que dejó varios títulos y generó polémica, pero que, por sobre todo, enfureció a los directivos de Telefe que la habrían bajado de MasterChef Celebrity.

Hace varias semanas que el rumor de que Wanda estaría fuera del reality son noticia en los portales, pero ahora uno de los invitados a competir, Luis Ventura, aseguró que en el canal de Martínez no habrían caído nada bien las imágenes de Wanda Nara grabando en Los Ángeles una entrevista para La Divina Noche de Dante, que en su regreso a eltrece podría competir contra MasterChef.

A esta movida se le sumó la negativa de Wanda a acompañar a Marley en Por el Mundo y a salir al aire en A la Barbarossa, por lo que el conductor de Secretos Verdaderos aseguró que la mediática ya tendría reemplazo en el reality de cocina más famoso.

ASEGURAN QUE TELEFE LE BAJÓ EL PULGAR A WANDA NARA PARA MASTERCHEF CELEBRITY Y QUE YA TENDRÍA UN REEMPLAZANTE

En un enigmático que organizó en Secretos Revelados, Luis Ventura fue adelantando que Telefe ya tiene en mente un conductor para el ciclo que Wanda Nara condujo en 2023 en reemplazo de Santiago del Moro y que es alguien que tiene mucho éxito en ese canal.

“Las últimas versiones hablan del crecimiento de posibilidades del señor Iván de Pineda en un ciclo que está identificado plenamente con Wanda Nara porque lo ha llevado adelante, porque fue premiada en esa conducción”, contó Ventura.

“A pesar de que Wanda fue confirmada por las autoridades de Telefe, en las últimas horas habría habido un debilitamiento de esa situación y suena, por las devoluciones que tuvo Iván de Pineda en los proyectos de Telefe, su figura como una alternativa”, aseguró el periodista.

