L-Gante quedó envuelto en un nuevo escándalo judicial luego de que trascendiera una denuncia por presunta estafa en Uruguay.

Según reveló Juan Etchegoyen en Mitre Live, empresarios uruguayos aseguran haber contratado varios shows del cantante que finalmente nunca se realizaron, pese a que ya habían invertido grandes sumas de dinero en producción, traslados y alojamiento.

La información fue dada a conocer por el periodista, quien aseguró: “Hay una denuncia en el exterior contra L-Gante, más precisamente en el Uruguay, donde lo están denunciando por estafa”.

L-Gante firmó su disco de vinilo blanco Celda 4 (Foto: Movilpress).

Por su parte, el periodista uruguayo Gustavo Descalzi detalló la delicada situación judicial que enfrenta Elián Valenzuela, nombre real del artista. “Elián Valenzuela tiene un proceso abierto aquí en el Uruguay por una serie de shows que cobró el dinero y no vino a hacer esos conciertos”, afirmó Descalzi.

LOS SHOW DE L-GANTE QUE NUNCA SE HABRÍAN REALIZADO

Según explicaron, los recitales estaban programados en distintas ciudades uruguayas como Bella Unión, Artigas, Tacuarembó, Salto y El Tala, cerca de Montevideo. De acuerdo al relato del periodista, los organizadores habrían realizado importantes gastos para concretar las presentaciones del cantante.

Entre ellos, mencionaron la contratación de un avión privado, una combi para traslados, alquiler de instrumentos y hospedaje en un hotel cinco estrellas. “Los representantes de Elián le mintieron a estos empresarios que contrataron a L-Gante porque él no podía salir del país”, sostuvo Descalzi.

Foto: Instagram (@lgante_keloke)

Además, remarcó que los eventos tenían una importante venta de entradas y que los productores debieron devolver el dinero al público tras la cancelación de los recitales: “L-Gante mandaba los videos de promoción y nunca vino. El día del show les dijeron que no podía viajar”.

CUÁNTOS AÑOS PODRÍA IR A PRISIÓN L-GANTE POR ESTA DENUNCIA

La denuncia en Uruguay con L-Gante sería por “estafa y apropiación indebida”, delitos que podrían contemplar penas de prisión, conforme Gustavo Descalzi, quien detalló: “De un mes a seis años de prisión es esto, puede volver a la cárcel”.

También trascendió que Yamil Valenzuela estaría manejando actualmente parte de la carrera artística del cantante. Como si fuera poco, el abogado Alejandro Cipolla habría iniciado una nueva denuncia por una deuda vinculada al pago de honorarios profesionales. “Los van a llamar a indagatoria por esta situación”, concluyó el periodista uruguayo.

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