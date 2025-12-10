L-Gante le subió la temperatura a La mañana con Moria con el picante ping pong que le propuso la One sobre sexo. Incluso se animó a responder el rumor que señala que estaría “muy bien dotado”.

“Estuve con más de seis personas a la vez”, reveló el cantante, en plena época de soltería. Luego, Moria Casán lo hizo jugar al “yo nunca” y Elián Valenzuela respondió sin filtros.

L-Gante habló de sexo con Moria Casán

Moria Casán: -¿Cuándo fue la última vez que tuviste sexo?

L-Gante: -Fue hace un mes, por ahí. Estoy re virgen últimamente. Necesito hacer alguna antes de que termine el 2025.

Moria: -Hay una fantasía con vos muy importante, ¿es verdad que sos un hombre dotado por la naturaleza?

L-Gante: -No hay que tirarse flores, pero le pongo la mejor. La mayoría de las veces me sale bien…

Moria: -Tiene fama de ser dotado. ¿Sos bueno en la horizontalidad (la cama)?

L-Gante: -Hay que saber hacer el gol y recorrer la cancha.

Moria: -¿Sos de hacer muchos goles en la horizontalidad? ¿Tu récord? ¿9 o 10?

L-Gante: -¿En número de personas?

Moria: -No, en goles...

L-Gante: -Habré llegado a 5 veces... con dedicación, sin apuro. 5 al toque no existe.

Moria: -¿Sin ayudín?

L-Gante: -Hasta ahora vamos bien.

