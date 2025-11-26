La relación entre L-Gante y Wanda Nara sigue dando que hablar, incluso después de la separación. En su visita a Tarde o Temprano, Elian Valenzuela se sinceró como nunca sobre el romance mediático que lo tuvo en el centro de la tormenta.

Fernanda Iglesias le preguntó sin filtros si la historia con Wanda lo había alejado de sus objetivos: “Me quise distraer”, reconoció L-Gante. El músico explicó que en ese momento lidiaba con problemas habitacionales y necesitaba un escape emocional: “Quiero que mi hija Jamaica tenga su habitación, su casa”.

Cuando le señalaron que “perdió plata” por distraerse, fue tajante: “Espero aún no darla por perdida… la plata. Con Wanda no la di por perdida. Ella me dijo que cuando la precise, iba a estar”.

La conversación subió aún más de tono cuando Silvia Fernández Barrio quiso saber qué los unía realmente: “¿Lo de Wanda fue amor o fue sexo?”. “Podemos decir ambas”, respondió sin rodeos.

Sobre si hubo un verdadero enganche emocional, explicó: “Primero, por amor. Y por la cama íbamos bien. Pero me distraía de cosas que necesitaba ordenar”.

Wanda Nara y L-Gante: la propuesta “indecente” y el costado comercial del vínculo

Belén Ludueña indagó en uno de los rumores más fuertes del romance: “¿Ella te vio como un negocio? Wanda te ofreció una Ferrari, ¿no?”

La respuesta de L-Gante sorprendió al panel: “Yo lo vi como una propuesta indecente”.

Aunque aclaró que no todo se trataba de conveniencia, dejó una frase abierta a interpretación: “No sería lo primordial, pero no hay que ser tan inteligente para darse cuenta que, si están Wanda Nara y Elian juntos, cualquier negocio podría funcionar”.