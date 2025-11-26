La gala de este martes en MasterChef estuvo lejos del clima festivo al que Wanda Nara tiene acostumbrado al público. Todo se desató cuando Miguel Ángel Rodríguez presentó su plato con temática brasileña y la conductora quiso sumar humor cantando un fragmento de su canción “O Bicho Vai Pegar”.

Pero el actor respondió entonando “Ai se eu te pego”, sin advertir la referencia a uno de los hits de Wanda.

La reacción fue inmediata: “Sí, hacé algo con el plato”, lanzó Wanda, molesta. Desde el jurado, Germán Martitegui intervino con ironía: “¿Vos sabés que ella tiene un tema cantado en portugués o no?”.

Miguel Ángel admitió que no lo conocía y el chef remató: “No, entonces no podés estar en esta competencia”.

Detrás de cámara, la conductora fue aún más directa: “Durante 20 días estuvimos puesto número uno en este país. En este país vivimos, Miguel”.

EL ENOJO DE WANDA NARA

El mal momento se agravó cuando Martitegui y Betular probaron el plato del humorista y las críticas fueron lapidarias: la farofa, quemada; la moqueca, inexistente.“Qué desastre, Miguel Ángel, pero todo arrancó mal...”, sentenció Wanda, recordando el episodio de la canción.

El ex Sin Codificar intentó defenderse con humor: “Desde séptimo grado que mamá no me decía esas cosas”. Pero Wanda siguió firme en su posición: “Arrancaste desconociendo una canción que fue un himno para todos los argentinos. Yo te diría que aprendas mi letra... Y si seguís en el programa, ¿no?”

El actor se retiró sorprendido y, ya detrás de cámaras, dejó un palito picante: “¿Wanda una amiga? Olvidate. Ah no, Wanda, ni Susana Giménez me dijo eso. ¡Mirá donde te comparé!”

Con el éxito de ‘Bad Bitch’, Wanda redobló la apuesta con este tema en portugués, una producción que busca unir ambas culturas pese a la rivalidad futbolística. En el videoclip se la ve con la camiseta de Brasil y también con la 10 de Argentina, con el nombre de Icardi estampado en la espalda.