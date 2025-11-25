La rivalidad entre Wanda Nara y la China Suárez es uno de los temas favoritos del mundo del espectáculo argentino. Pero, ¿hay algo más allá de las polémicas con Mauro Icardi y los rumores? Según la astrología, la respuesta es sí: sus signos son prácticamente incompatibles.

Wanda Nara nació bajo el signo de Sagitario, conocido por su energía arrolladora, su sinceridad brutal y su espíritu aventurero. Las sagitarianas suelen ir al frente, no tienen filtro y buscan siempre la verdad, aunque duela.

Sagitario (Foto: Adobe Stock)

Por el otro lado, la China Suárez es Piscis, un signo de agua, sensible, intuitivo y muchas veces misterioso. Las piscianas suelen moverse en un mundo de emociones, priorizan la empatía y pueden ser reservadas o incluso evasivas cuando se sienten atacadas.

Piscis (Foto: IA).

¿POR QUÉ CHOCAN TANTO?

La astrología sostiene que Sagitario y Piscis tienen formas de ver la vida completamente distintas. Mientras que Sagitario (Wanda Nara) va directo al grano y no teme al conflicto, Piscis (la China Suárez) prefiere evitar los enfrentamientos y se refugia en su mundo interior.

Foto: Instagram.

Esta diferencia puede generar malentendidos y roces constantes. Para una sagitariana como Wanda, la actitud de Piscis puede parecer poco clara o incluso sospechosa. En cambio, para una pisciana como la China, la frontalidad de Sagitario puede resultar demasiado agresiva o invasiva.

¿HAY POSIBILIDAD DE UNA TREGUA?

Según los astrólogos, la relación entre estos dos signos requiere mucho trabajo y comprensión mutua. Sagitario debe aprender a ser más delicado con las palabras, mientras que Piscis necesita poner límites y no dejarse llevar por la sensibilidad extrema.

Sin embargo, cuando hay historias y egos de por medio, como en el caso de Wanda y la China, los astros parecen inclinar la balanza hacia el conflicto.