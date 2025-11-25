En medio de las especulaciones de la continuidad de Mauro Icardi en el Galatasaray y luego del triunfo de 3 a 2 el último fin de semana frente a Gençlerbirlii SK, en El Diario de Mariana revelaron información acerca de su futuro profesional, que impacta directamente en la vida de la China Suárez

“Un scouter del Galatasaray me dijo ‘da por descontado que a Icardi le van a ofrecer la renovación acá en Turquía’”, dijo Martín Candalaft desde Estambul tras los rumores sobre una posible salida del deportista en el próximo mercado.

Mauro Icardi y la China Suárez ante los hinchas del Galatasaray (Foto: IG @mauroicardi)

Entre las versiones, circuló también que Icardi estaría atravesando un fuerte malestar con la dirigencia del club turco por su exposición mediática, producto de su separación de Wanda Nara, razón por la cual peligraría su continuidad.

MAURO ICARDI ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE SUS HIJAS

Mauro Icardi habló contundente de sus nenas con Nara en una conferencia de prensa en Turquía tras ser consultado al respecto: “Mi trabajo en Galatasaray siempre lo cumplo, soy un profesional. Voy a aclarar que estuve en Argentina con mis hijas”.

Mauro Icardi fue homenajeado en Galatasaray. (Foto: @mauroicardi)

“Tenía unos días, tenía permiso para verlas que hacía cinco meses no las veía, no tengo que darle explicaciones a nadie, las explicaciones las doy en el campo como ya vieron”, remarcó al final para dejar en claro los temas que le importa hablar públicamente.

