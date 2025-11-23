En medio del conflicto legal con Wanda Nara, Alex Caniggia volvió a dejar en claro de qué lado está: una vez más bancó públicamente a Mauro Icardi y a La China Suárez, quienes este 29 de noviembre cumplen su primer año de novios.

En sus redes sociales, el mediático sorprendió al mostrar que usó inteligencia artificial para imaginar cómo sería un bebé de la pareja, y la imagen generó un fuerte impacto entre sus seguidores.

“Sería genial que esta pareja hermosa tenga un bebé. Queremos ser los padrinos con la Alfano. Sería una familia divina y a la Peppa Pig le digo que no se ponga nerviosa”, escribió, apuntando una vez más contra la conductora de MasterChef Celebrity, con quien mantiene una guerra declarada.

Alex Caniggia provocó a Wanda Nara con una imagen creada por IA del “bebé” de Icardi y la China Suárez. Crédito: Instagram.

LAS REACCIONES DE LAS REDES SOCIALES

La publicación desató todo tipo de reacciones. Mientras algunos celebraron su ocurrencia, los seguidores de Wanda Nara aprovecharon para devolverle la provocación: usaron también IA para crear una postal polémica que involucraba a Melody Luz y a Santiago del Azar, el cocinero con el que la bailarina vivió un affaire durante su separación.