El regreso de Mauro Icardi al Galatasaray estuvo cargado de suspicacias, sorpresas y polémicas, sobre todo en la conferencia de prensa que dio el delantero tras la victoria de local por 3-2 contra Gençlerbirliği, donde pareció apuntar contra Wanda Nara.

“Después de un parón (sic) es difícil para volver, para seguir en el ritmo de partido cada tres días. Volví antes de una lesión muy grave. Me siento muy bien físicamente, me siento bien con el equipo, me entreno cada día de la mejor manera”, aseguró Icardi tras haber anotado el primer gol de la jornada.

Entonces fue al hueso: “Entiendo que se hable mucho de mí, pero como digo siempre, los dejo hablar tranquilos a todos los periodistas, a todos los que quieren comentar en redes sociales, en entrevistas, en lo que haga”.

Mauro Icardi

“Mi trabajo en Galatasaray siempre lo cumplo, soy un profesional. Voy a aclarar también que se habló mucho de este parón, que estuve en Argentina. Tenía un permiso del club para poder estar con mis hijas, que hacía cinco meses que no veía”, enfatizó tajante.

En tono firme pero amable se plantó: “No tengo que darle explicaciones a nadie. Y las explicaciones las doy en el campo, como ya hemos visto. Tengo 102 partidos y 70 goles, más o menos, en Galatasaray. No creo que necesite darle explicaciones a nadie, ni hablar de cosas extrafutbolísticas”.

El reconocimiento a Mauro Icardi en Galatasaray

Por si quedaban dudas de lo que significa Mauro Icardi para el Galatasaray, el novio de la China Suárez fue homenajeado con una camiseta en honor a los 100 partidos que jugó con el coloso de Estambul, y además recibió una plaqueta conmemorativa de manos de los directivos.

Mauro Icardi fue homenajeado en Galatasaray. (Foto: @mauroicardi)

Además, la victoria, Galatasaray se cortó solo en la cima del campeonato turco con 32 puntos. Fenerbahce está segundo con 28 unidades pero con un partido menos.

