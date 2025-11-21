El futuro profesional de Mauro Icardi (32) está cerca de definirse en medio de una ola de versiones, pero el propio delantero de Galatasaray dejó trascender cuál es el sueño futbolístico que está cerca de concretar.

“Suena que viene a Newell’s Old Boys; que viene a Estudiantes de la Plata; que la China Suárez quiere que vaya a River, que no vaya a Boca”, repasó Gustavo Méndez.

Entonces, el panelista de La Mañana con Moria reveló su charla con el propio Icardi: “Lo está hablando Elio (Letterio Pino, su representante), que está negociando”.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

“Lo que me dio a entender en sus palabras es que él se quiere quedar en Turquía”, confesó.

El detalle es que en la prensa de Estambul se comenta que gana cerca de 11.500.000 dólares por año, aunque estaría dispuesto a renovar por alrededor de 7.000.000 dólares anuales, además de renunciar a premios extra.

El plan de Mauro Icardi para su retiro

Mientras tanto, espera por la definición de la restitución internacional de sus hijas, con la ilusión de que vuelvan al hogar de Turquía donde vivían hasta mediados de 2024.

China Suárez y Mauro Icardi en Ezeiza (Foto: Movilpress)

Al final, Méndez enfatizó que “cuando Mauro Icardi se retire quiere vivir en Milán”, donde “nacieron las hijas”.