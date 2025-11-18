Mauro Icardi volvió a ser noticia, pero esta vez no por sus escándalos mediáticos, sino por el impresionante sueldo que percibe en el Galatasaray. El delantero argentino, que se ganó el corazón de los hinchas en Turquía, tiene uno de los contratos más altos del fútbol de ese país.

Según reveló el periodista turco Ozgür Sancar en el programa Tarde o temprano de eltrece, Icardi gana 10 millones de euros por año. Una cifra que explica por qué el goleador no tiene intenciones de dejar el fútbol turco, a pesar de los rumores que lo vincularon con un posible regreso a la Argentina.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

El cariño de la gente y el contrato millonario son dos razones de peso para que Icardi siga apostando por el Galatasaray. En las últimas semanas, el delantero viajó a la Argentina con permiso del club para acompañar a su pareja, la China Suárez, en la gira promocional de su nueva serie, “Hija del fuego: la venganza de la bastarda”, donde ella es protagonista.

Leé más:

La China Suárez deslumbró con un look “nupcial” en la presentación de su serie junto a Mauro Icardi

SE CONOCIÓ A QUÉ CLUB ARGENTINO TIENE PROHIBIDO IR A JUGAR MAURO ICARDI POR PEDIDO DE LA CHINA SUÁREZ

En medio de los rumores sobre un posible regreso de Icardi al fútbol argentino, la China Suárez fue contundente en una entrevista con el programa “Otro día perdido” de eltrece: “Si viene a Argentina, viene a River y no hay discusión. Boca, prohibidísimo”, lanzó la actriz, fanática del Millonario.

El delantero, por su parte, evitó meterse en la polémica y solo recordó su propio sentimiento: “Yo soy de Newell’s, así que no tengo nada que ver”, respondió con una sonrisa.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

Por ahora, el futuro de Icardi sigue ligado al Galatasaray, donde es ídolo y figura. Con un contrato millonario y el apoyo incondicional de los hinchas, el delantero argentino disfruta de un presente soñado en Turquía, mientras en la Argentina el debate sobre su posible regreso sigue abierto.

Leé más:

La China Suárez deslumbró con un look “nupcial” en la presentación de su serie junto a Mauro Icardi

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.