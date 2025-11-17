La versión de salida de Mauro Icardi del Galatasaray es cada vez más fuerte, ya sea por la demora en que la Justicia le otorgue la restitución internacional de sus dos hijas a Turquía, o por aspectos deportivos, y Argentina parecería ser el destino elegid por las mismas razones.

“Él tiene contrato hasta junio del 2026. Lo más probable es que termine su vínculo a fin de año, que se resinda de común acuerdo”, contó Leo Paradizo sobre el gigante de Estambul.

Entonces, el periodista de Lape Club Social reveló: “Si Cristian D’Amico es presidente de Newell’s Old Boys, Mauro Icardi es el jugador apuntado”.

Según Paradizo, “la gran relación” del candidato a presidente leproso “con Claudio Chiqui Tapia”, mandamás de la AFA, sumado al aporte millonario en dólares de “un grupo de inversores” sería clave para que se concrete la operación: “Gran parte de esa plata que ponen los inversores la pondrían para hacer el esfuerzo de traer a Mauro Icardi a Argentina”.

Qué dijo Mauro Icardi sobre jugar en Newell’s

Si bien es fanático de Newell’s, lo cierto es que Mauro Icardi fue cauteloso el viernes en sus declaraciones al respecto en Otro Día Perdido, con el planteo de la China incluido.

Primero, María Eugenia Suárez exigió: “Si viene a Argentina, viene a River y no hay discusión. Boca prohibidísimo”.

“Yo soy de Newell’s, así que no tengo nada que ver... Pero no es un buen momento para volver”, remató Mauro.

“Yo hice mi vida toda en Europa desde chico, así que...”, continuó.

Lo cierto es que en caso de cambiar la dirigencia de la lepra rosarina y se arma un equipo competitivo después de que esta temprada se salvaran del descenso, quizá Mauro Icardi se de el gusto de vestir los colores de su pasión y a la vez estar cerca de sus hijas.