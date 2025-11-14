Karina Iavícoli reveló en Intrusos que le darían a Mauro Icardi el permiso para quedarse más días con sus hijas y dio a conocer también un dato sobre el motivo de la polémica visita de la China Suárez y el futbolista con las nenas en un reconocido centro comercial.

“Me dijeron que Wanda Nara cuando les mandaba a las hijas con su papá cuando estaba acá, les preparaba una valija con poca ropa, o ropa que le quedaba chica que no estaban en las mejores condiciones”, contextualizó la panelista.

Luego, la periodista explicó que por la supuesta jugada de la conductora de Masterchef fueron al centro comercial: “Entonces, esa visita de ayer al shopping tiene que ver con ir a buscar ropa para las chicas, para que tengan ropa más cómoda y nueva para estos días”.

Mauro Icardi, sus hijas y la China Suárez en un centro comercial (Foto: captura de LAM).

“Porque los días que él había pedido... estoy en condiciones de decir que se van a extender, las nenas se quieren quedar con el padre y él también así lo desea, están con toda esa tratativa con el club”, aseguró la periodista.

LA PALABRA DE BENJAMÍN VICUÑA TRAS EL ESCÁNDALO CON LA CHINA SUÁREZ

Benjamín Vicuña habló en el programa de Pampito y Matías Vázquez de eltrece en una plaza, donde estaba disfrutando con sus hijos recién llegados de Turquía: “Todo bien, todo tranquilo, no es el mejor lugar, es una plaza, estoy con mis chicos, pero bueno, quise venir a ustedes para poder hablar y que me dejen tranquilo un ratito”.

“Estás disfrutando momentos después de casi 40 días que estuvieron afuera tus hijos, con todo lo que se vivió entre ustedes...”, insistió el cronista y él actor intentó cortar la nota: “Sí, todo más que bien. Muy contento, feliz y ya está. Yo ya iría cerrando el tema, la verdad que no hay mucho más que hablar”.

Benjamín Vicuña sobre el posteo de la China Suárez.

“¿Están llegando a un acuerdo?“, repreguntó el periodista y Benjamín sentenció: ”Son cosas que se resuelven en privado, como tiene que ser y no puedo seguir, es un montón todo lo que se dice. Creo que trabajo en el mismo canal que ustedes, entonces les pido también un poquito de respeto, porque no hay más vuelta que darle“.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.