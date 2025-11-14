Wanda Nara aprovechó el reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas para disfrutar un plan de pareja junto a Martín Migueles.

La conductora de MasterChef Celebrity decidió hacer una salida nocturna y fue a ver Rocky, la obra protagonizada por Nico Vázquez y Dai Fernández en el Teatro Lola Membrives.

Distendida y sonriente, Wanda disfrutó del espectáculo y fue reconocida por el público presente, que la aplaudió al advertir su presencia.

Finalizada la función, la empresaria se acercó a saludar a Nico Vázquez, con quien conversó unos minutos y se sacó fotos.

Wanda Nara fue al teatro con su novio (Foto: Movilpress)

Luego, Wanda abandonó el teatro abrazada a Migueles, con quien se mostró muy compinche y consolidando su presente sentimental en medio de días de intensa exposición mediática.

Mientras tanto, Mauro Icardi pasó la jornada junto a sus hijas Francesca e Isabella, y con la China Suárez.

