Maxi López volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras responder una de las preguntas más buscadas del momento: ¿sus hijos con Wanda Nara verán a Mauro Icardi durante su estadía en Buenos Aires?

En una charla distendida en Sálvese Quien Pueda, el exdelantero fue sincero y dejó en claro cuál es su postura frente a la relación entre Valentino, Constantino y Benedicto e Icardi.

“¿Y los chicos no lo van a ver a Mauro estos días que está acá en Buenos Aires? ¿O no quieren verlo?”, fue la consulta que hizo Yanina Latorre en vivo.

Foto: Captura (América)

Fue entonces que Maxi respondió con total naturalidad: “No, la verdad que los chicos tienen su rutina y si en algún momento me lo piden o algo, yo no tengo ningún problema”.

Lejos de cualquier polémica, López dejó entrever que su prioridad absoluta es el bienestar y la libertad de decisión de sus hijos: “Que sea lo más natural posible”, remarcó. Y cerró, firme: “Porque me parece que primero hay que pensar en los chicos y después los grandes”.

Maxi López: “La verdad que los chicos tienen su rutina y si en algún momento me piden (ver a Mauro Icardi) o algo, yo no tengo ningún problema”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EL NUEVO CONFLICTO JUDICIAL QUE ENFRENTA MAURO ICARDI TRAS MOSTRARSE CON SUS HIJAS Y LA CHINA SUÁREZ EN UN SHOPPING

La novela entre Mauro Icardi, Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez sumó un capítulo judicial inesperado. Según informó Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, el programa que conduce por América, el futbolista habría quedado en el centro de un nuevo conflicto legal tras mostrarse en un shopping junto a sus hijas y su novia.

En medio de este escándalo, Yanina leyó parte del documento que complica al delantero: “Las nenas permanecerán con el padre en su casa del barrio La Isla, en Tigre, debiendo el progenitor informar en autos cualquier eventual traslado por cambio de jurisdicción”.

El problema habría surgido porque, según la panelista, Icardi no cumplió con la obligación de notificar a la Justicia cada vez que cruza de Provincia a Capital Federal con las niñas: “Claro, como él tiene autorización para estar en provincia, debiera haber avisado al juez o a sus abogadas, o presentar un escrito, avisando esto“, detalló.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

“Ahí te das cuenta que Icardi, a su vez, se cag... en todo. Se cag... en la Justicia y se cag... en sus propias abogadas, que están todo el día laburando”, disparó.

Yanina Latorre: Las nenas permanecerán con el padre en su casa del barrio La Isla, en Tigre, debiendo el progenitor informar en autos cualquier eventual traslado por cambio de jurisdicción”.

“Si Wanda tuviera un abogado ‘bicho’, acá ya hay un quilom…”, cerró la presentadora, filosa, sugiriendo que esta situación podría derivar en una nueva rivalidad entre el exmatrimonio.