Wanda Nara volvió a hacer ruido en redes. Horas después de que se conocieran las imágenes de Eugenia “la China” Suárez paseando por un shopping junto a Mauro Icardi y las hijas que él tuvo con la empresaria, la conductora de MasterChef Celebrity compartió una foto en sus redes.

Desde su camarín de Telefe, ubicado en Martínez, donde graba el reality de cocina, Wanda se mostró relajada, con una sonrisa plasmada en el rostro y un elegante look que incluyó una remera blanca al cuerpo, jeans ajustados y accesorios brillantes.

Sin escribir una sola palabra, la historia de Instagram habló por sí sola. De esta manera, Wanda dejó en claro que está con la energía puesta en el trabajo, mientras Eugenia se mantiene en el ojo de la tormenta mediática desde hace varios días.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

CHINA SUÁREZ REVELÓ CÓMO ESTÁ CON MAURO ICARDI Y DÓNDE HABLARÁ TRAS LA POLÉMICA DE LOS STREAMINGS

Eugenia “la China” Suárez volvió a ser noticia. Tras la polémica por los streamings, la actriz fue abordada por la cámara de A la tarde y, con su estilo directo, respondió brevemente a las preguntas sobre su presente sentimental y laboral.

“¿Cómo están ustedes como pareja? ¿Están pasando muy bien con los niños?”, le consultó el cronista. Fiel a su perfil bajo, Eugenia respondió con una sonrisa: “Bien, estamos muy bien, gracias”.

Además, Eugenia desmintió las versiones que indicaban que había exigido la presencia de Nico Occhiato sí o sí para dar la entrevista a Luzu TV: “No, no”.

Foto: Captura (América)

Por otro lado, la China confirmó la información que había lanzado Yanina Latorre horas atrás: “Mañana, voy a estar con Mario Pergolini”, detalló, en referencia al ciclo que se verá este viernes 14 de noviembre a las 22.30 por eltrece.

China Suárez: “Mañana, voy a estar con Mario Pergolini”.

Por último, ante la consulta sobre los proyectos a futuro con su novio, la entrevistada cerró: “Ah, no, estamos bien”.