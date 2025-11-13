A dos días de que se confirmara que la China Suárez fue dada de baja del streaming de Olga, donde iba a ser entrevistada por Paula Chaves y su equipo de Tapados de laburo, la modelo aclaró los tantos en Puro Show.

Paula rompió el silencio tras las especulaciones que la señalaban como responsable de haber rechazado entrevistar a la actriz.

Bajada en Olga, la China iba a ir a Luzu TV, tras ser anunciada en Antes que Nadie también fue cancelada.

Paula Chaves rompió el silencio sobre la baja de la China Suárez de Olga

Paula Chaves explicó por qué no quiso entrevistar a la China Suárez

“Nosotros venimos hablando con Caro Nolte, que es nuestra manager, hace un montón de tiempo de esto. Yo problema personal no tengo, pero sí nuestra relación se enfrió”, explicó la conductora y destacó que no comparte la agresión que Eugenia recibe en redes.

“Nuestro programa Tapados de Laburo no entrevista o no es nuestro fuerte hacer entrevistas como la que se debería haber hecho a una persona como la China, que viene a presentar su serie", continuó Paula.

Y agrego: “Si hablá solo de eso, después las críticas iban a ser porque no le pregunté por Wanda, por la separación. No tenía ganas de meterme en eso”.

Paula Chaves, tajante: “No me gusta el quilombo”

“A mí no me gusta el quilombo, ustedes lo saben. Le esquivo a todo. No fomento ni hago cosas para que en mis redes sociales se hable de mi vida privada. La paso mal y no me gusta quedar pegada en esto”, se justeficó Paula.

