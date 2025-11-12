Los escándalos persiguen a la China Suárez como su propia sombra, y ahora Migue Granados blanqueó la trastienda de la fallida entrevista de Paula Chaves a la actriz con motivo de su nueva ficción.
“Creo que la China y Paula comparten manager. Entonces, la primera idea de la nota a la China fue que se la haga Paula, según su prensa. Y Paula, la verdad que dijo que no".
Ahí el dueño de Olga explicó las razones de Chaves: “Por una cuestión de que había que hablar del tema. O sea, no iba a hablar solo de la serie. Había que hablar del tema y la verdad que Paula no se quería meter a fogonear una pelea entre dos minas“.
“Eso fue lo que ella dijo y me parece que está bien. Y obviamente, por un lado decir, no. Esa es la explicación que ella nos dio y para mí estuvo re buena”, bancó Migue a Paula.
“Como Laura Ubfal a decir que Olga era hincha de Wanda. Nosotros tiramos un tuit jodiendo como que la China estaba cancelada, porque no vino. Fue un chiste. Cuando eso excedió a nuestros seguidores que entendieron el chiste, borramos el tweet porque ya estaban bardeando la mina", siguió.
“Me llamó la China y me dijo, ¿tenemos buena onda o no? Sí, claro. Porque ella vino muchas veces. Hace poco grabé una serie que está mi mujer ahí. Cero drama con la China".
Al final, Migue Granados se mostró conforme con su decisión de haber desistido de la entrevista a la China Suárez, en pleno escándalo con Wanda Nara por Mauro Icardi: “A nosotros cuando hay quilombo, no nos sirve”.