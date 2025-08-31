La tensión entre Nico Occhiato y Migue Granados volvió a quedar en el centro de la escena luego de un nuevo cruce mediático que expuso la rivalidad entre Luzu TV y Olga.

El conflicto se reavivó con el torneo de pádel organizado por Olga, del que Luzu quedó afuera, y al que Occhiato calificó como un gesto de “deslealtad”. La respuesta de Granados no tardó en llegar y dejó en claro que, para él, no hay traiciones sino decisiones laborales.

Consultado por LAM sobre si se consideraba un “traidor” por haber sumado a exfiguras de Luzu, como Nati Jota y Nacho Elizalde, el humorista fue contundente.

Migue Granados le respondió a Nico Occhiato y encendió la polémica: “Es trabajo, ni valores, ni traición” | Créditos: Instagram Damián Betular

“No lo organicé yo, fue una idea de Betu (Damián Betular). Se acompaña al que tiene la iniciativa con todo el equipo. La realidad es que llamamos gente para laburar y esa gente eligió venir. Otro al que llamamos decidió no hacerlo, y está perfecto. Es trabajo, nada más”, sentenció.

MIGUE GRANADOS LE RESPONDIÓ A NICO OCCHIATO

Granados además señaló que entiende el enojo de Occhiato, pero insistió en que no se trata de valores personales ni de lealtades, sino de propuestas profesionales.

“Cuando termina el año y te gusta alguien, lo llamás y le ofrecés laburo. No me parece una cuestión de traición. Es lógico que él se sienta ofendido, pero es parte del juego. Yo banco la de no ser careta, siempre”, aclaró.

Migue Granados le respondió a Nico Occhiato y encendió la polémica: “Es trabajo, ni valores, ni traición” | Créditos: Captura Intrusos

Por su parte, en diálogo también con Intrusos, Granados minimizó la disputa y la comparó con una competencia comercial: “Es como lo que pasa entre dos panaderías o dos centros de estética que están enfrente. Para nosotros es un universo enorme, pero en realidad son boludeces”.