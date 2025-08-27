Nicolás Occhiato fue consultado por LAM sobre el encuentro de los distintos canales de streamings que promovió Olga y, además de dejar en claro por qué no participó Luzu Tv, le mandó un tremendo pase de factura a Migue Granados por sus históricos cruces.

“Hubo una convocatoria de streamings de Olga para un torneo de padel, y nos vimos a Luzu, ¿por qué no estuvieron ahí?“, le preguntó la cronista al locutor, quien contestó contundente: “Porque no tiene nada que hacer Luzu ahí. La verdad que yo trato de manejarme con los valores que me enseñaron y ellos no hicieron cosas piolas con nosotros, no se portaron bien”.

“Se portaron bastante desleales, ¿por qué tenemos que hacer cosas en conjunto? La verdad que no, pero no está todo mal tampoco, uno elige qué hacer y qué no hacer. Me lo mencionó Betular, con quien nos llevamos bárbaro, pero la realidad es esa", agregó el empresario de streaming.

Luego, Occhiato remarcó: “¿Por qué deberíamos caretear una situación si la verdad que no se comportaron bien con nosotros y podrían haberse charlado un montón de situaciones y no se hizo? Por ahí está mal, por ahí tengo que aprender, ser más frío para ser un buen empresario y no meter en la balanza cuestiones personales”.

NICOLÁS OCCHIATO CONTÓ CÓMO LO ACOMPAÑA FLOR JAZMÍN PEÑA EN SUS DECISIONES EMPRESARIALES

En el ida y vuelta con el programa de Ángel de Brito, Nicolás Occhiato contó cómo lo acomapaña Flor Jazmín Peña en sus decisiones empresariales: “Sí, venimos de lugares muy parecidos con Flor y manejamos los mismos valores".

“Y hablamos siempre en mi idioma, por suerte. A veces a mí me toca bajarla a ella, a veces a ella le toca bajarme a mí” , reconoció el streamer en diálogo con LAM.

