Este 25 de agosto, Flor Jazmín Peña cumplió 31 años y lo celebró a la distancia, ya que se encuentra de vacaciones en Escocia. Desde Argentina, Nicolás Occhiato, su novio, le dedicó un extenso mensaje en Instagram acompañado de fotos y videos que resumen su relación.

“Hoy cumple años la mujer más increíble de este planeta, la más luminosa, la que contagia alegría y genera momentos hermosos a cada persona que tiene cerca”, comenzó escribiendo el conductor de LUZU. Luego agregó: “Desde que estamos juntos me hace cada día más feliz, porque es la persona que más me hace reír, con la que más me divierto y con la que me encanta charlar de todo”.

Flor Jazmín Peña cumplió 31 años y Nicolás Occhiato le dedicó un emotivo mensaje en Instagram. Crédito: Instagram

El posteo tuvo un cierre aún más romántico: “Es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida y construir todo. Feliz cumple mi amor, te merecés ser la más feliz del mundo y ojalá pueda ayudarte a que eso suceda siempre”. La publicación superó rápidamente los 250 mil me gusta y más de 4 mil comentarios, entre ellos el de Ángela Torres, que escribió: “Por favor, el verdadero parejón”.

LA RESPUESTA DE FLOR JAZMÍN PEÑA

Por su parte, Flor Jazmín Peña respondió con ternura: “Te amo, amor mío. Sos el amor de mi vida. Por más aventuras a tu lado siempre, y más te vale pasar el resto de tu vida conmigo”.

La pareja confirmó oficialmente su noviazgo en enero de 2024, durante la transmisión de verano de LUZU, aunque los rumores venían de mucho antes. Flor Jazmín y Nicolás Occhiato se conocieron en 2019 en el Bailando, certamen que ganaron frente a Flor Vigna, y desde entonces lograron transformar aquella amistad en una historia de amor que hoy suma miles de fanáticos.