Flor Jazmín Peña habló de la foto de Nico Occhiato que revolucionó las redes sociales.

La bailarina subió una imagen de junto a su novio en Ibiza y un detalle corporal generó un sin fin de humoradas.

Lejos de hacerse la distraída, Flor le contó a Pía Shaw para A la Barbarossa por qué publicó la indiscreta postal.

Foto: captura de pantalla de Telefe, A la Barbarossa.

QUÉ DIJO FLOR JAZMÍN PEÑA DE LA FOTO DE NICO OCCHIATO EN LA QUE SE VE SU PARTE ÍNTIMA

Martín Garabal: -Me sorprendió lo precavido que es, llevarse el monedero a la canoa. Miren la última foto que subió Flor Jazmín.

Nico Occhiato: -¡Qué pelotudo!

Pía Shaw: -Flor, vos no mediste eso...

Flor Jazmín Peña: -Mirá, yo te soy honesta, yo lo vi, pero la foto era un fotón. ¿Qué iba a hacer? ¿Le iba a poner un corazón en el medio del pen...? ¡No! Ya está, la subí así.

Nico Occhiato: -¡No! Estamos en Telefe.

Flor Jazmín Peña: -Yo salí divina, la quería subir.

Foto: Instagram.

LA REACCIÓN DE LA GENTE AL VER LA FOTO DE NICO OCCHIATO

Sin embargo, los fans de la pareja no solo celebraron el amor de Flor y Nico, también hicieron desopilantes comentarios al posar sus ojos en el conductor de Nadie Dice Nada y La Voz Argentina.

“Flor, preguntale a la Occhiato, ¿a cuánto el maple?”, “¿Quién no hizo zoom? No mientan”, “Flor, no le cuidaste los huev... a Nico. Los amo”, “Dicen que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta”, “Like si fichaste el bulto antes que el carrete” y “Che, no sabía que en España se había habilitado el porte de armas”, fueron tan solo algunas de las reacciones de la gente.

Foto: Instagram.

