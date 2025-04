A casi cuatro años y medio del primer programa de Nadie Dice Nada, Flor Jazmín Peña sorprendió a la audiencia al comunicar que ya no será parte del stream los cinco días de la semana y fundamentó su tajante decisión.

“A partir de ahora voy a estar viniendo dos veces por semana. Los martes y jueves. Es un deseo que tengo hace tiempo. Estoy hace cinco años en este proyecto”, comenzó diciendo la conductora y bailarina en Luzu TV, bajo la atenta mirada de Nico Occhiato.

Foto: captura de pantalla de Luzu TV, Nadie Dice Nada.

Y siguió: “Antes yo trabajaba cien por ciento de mi artista y si bien aprendí montón de cosas en Luzu y quiero seguir aprendiendo y me encanta lo que hago y tengo a los mejores compañeros, hay un costado de mí que no estoy alimentando hace mucho tiempo y siento que me voy a sentir mucho más feliz cuando pueda hacerlo y eso requiere un espacio”

“Por eso es que decidí venir dos veces a la semana, esperando darles la mejor versión de mi... Esto me lo viene pidiendo el alma”, concluyó Flor Jazmín Peña, sin soltar totalmente Nadie Dice Nada, pero con la convicción de volver a sentirse completa como artista.

EL MENSAJE DE FLOR JAZMÍN PEÑA A NICO OCCHIATO POR LA CONDUCCIÓN DE LA VOZ

Este año, Nico Occhiato también tomará un nuevo rumbo laboral, que no le implicó hacerse a un lado de Nadie Dice Nada ni de su rol de productor en Luzu TV.

Emocionada por los logros profesionales de su novio, Flor Jazmín Peña le dedicó un emotivo mensaje en Instagram por ser el nuevo conductor de La Voz Argentina.

“Pienso en el Nico del 2019 y en este presente y se me llenan los ojos de lágrimas. Qué lindo ser testigo de todo lo que trabajaste y trabajás para estar donde estás. Te merecés todo lo que soñás. Te admiro y te amo con todo mi corazón”, escribió la bailarina, orgullosa de Nico.

Foto: captura de pantalla de Instagram.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.