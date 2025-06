Luego de una semana de amor y placer en Ibiza junto a Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña compartió sus vacaciones en Instagram con un emotivo mensaje, que se vio opacado por un pícaro detalle que ninguno de los usuarios de la red social dejó pasar.

“Agradecida y bendecida hermanas, qué otra cosa puedo decirles. Porque fui muy feliz en el viaje, pero aún más feliz me pone volver y saber que se viene una segunda mitad del año súper intensa y llena de desafíos, por la que trabajé muchísimo para que así fuera”, escribió la bailarina en su red.

Y agregó: “Así que aguante todo y aguante mi novio porque juntos somos el mejor equipo que puede haber y aguante ustedes que apoyan hace tanto, tanto tiempo. Gracias”

En la misma sintonía y sin hacerse eco de la imagen de portada del álbum, Occhiato le comentó a Flor: “Te amo y amo que seamos tan buen equipo juntos”.

LA REACCIÓN DE LA GENTE AL VER LA FOTO DE NICO OCCHIATO

Sin embargo, los fans de la pareja no solo celebraron el amor de Flor y Nico, también hicieron desopilantes comentarios al posar sus ojos en el conductor de Nadie Dice Nada y La Voz Argentina.

“Flor, preguntale a la Occhiato, ¿a cuánto el maple?”, “¿Quién no hizo zoom? No mientan”, “Flor, no le cuidaste los huev... a Nico. Los amo”, “Dicen que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta”, “Like si fichaste el bulto antes que el carrete” y “Che, no sabía que en España se había habilitado el porte de armas”, fueron tan solo algunas de las reacciones de la gente.

Foto: Instagram.

LAS FOTOS DE LAS VACACIONES DE NICO OCCHIATO Y FLOR JAZMÍN PEÑA EN IBIZA

Foto: Instagram.

Foto: Instagram.

Foto: Instagram.

Foto: Instagram.

Foto: Instagram.

Foto: Instagram.

Foto: Instagram.

Foto: Instagram.

Foto: Instagram.

Foto: Instagram.

Foto: Instagram.

Foto: Instagram.

Foto: Instagram.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.