El actor Benjamín Vicuña volvió a dar que hablar tras una inesperada confesión sobre su vida personal. Invitado a Otro Día Perdido, el artista se refirió al matrimonio y dejó una frase que rápidamente generó repercusión.

Todo comenzó cuando en el programa recordaron su paso por la mesa de Mirtha Legrand, donde la diva había bromeado sobre sus relaciones sentimentales. A partir de ese momento, surgió una pregunta que sorprendió incluso al conductor Mario Pergolini: Vicuña nunca se casó.

Lejos de esquivar el tema, el actor respondió con humor cuando le consultaron si pensaba dar ese paso. “Depende de cómo me vaya con la obra”, lanzó entre risas, en referencia a su presente teatral.

Benjamín Vicuña y Ana Espasandín

LA TEORÍA DE VICUÑA SOBRE EL MATRIMONIO

Con el correr de la charla, Benjamín Vicuña se mostró más reflexivo. Ante la insistencia sobre los motivos detrás de su decisión, evitó profundizar en cuestiones personales, pero dejó en claro que no se trató de una elección económica ni planificada.

“Se fue pasando”, explicó, dando a entender que el matrimonio nunca fue una prioridad en su vida.

Sin embargo, lo más llamativo llegó después, cuando compartió su particular mirada sobre el tema: “Algunos creemos que es mufa”, confesó, sorprendiendo a todos en el estudio.

Para justificar su postura, agregó: “Viste esas personas que llevan mucho tiempo, se casan y se separan. Entonces es mejor no cambiar nada: viene todo bien, todo impecable, ¿para qué?”.