Cuando la noticia del momento era que Pampita se había separado de Martín Pepa, un comentario que la propia Carolina Ardohain le habría hecho a Gustavo Méndez sobre Benjamín Vicuña desató la furia de Anita Espasandín.

“Cuando Pampita levantó el tubo, me dijo, pensé que me llamaste por Benja y Anita", reveló el panelista de La Mañana con Moria.

Luego, el periodista agregó por su cuenta que Vicuña y Espasandín “tienen muchas peleas.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín (Foto: Movilpress)

“No tendrían, tienen muchas peleas”, enfatizó Méndez.

El furioso mensaje de Anita en vivo

Atenta a lo que pasaba en eltrece, la reacción de Anita fue a través de un mensaje a María Fernanda Callejón: “No sé de qué están hablando”.

Pampita y Martín Pepa están separados. Foto: Instagram (@martinpepa1) Por: Fabiana Lopez

“No tengo ni idea”, remató Espasandín, quien había acompañado a Vicuña al lanzamiento de su nueva serie por Flow y al Martín Fierro de la Moda en esta misma semana.

Irónica, Moria Casán le sugirió a Callejón: “Decile que estamos hablando de que se va a separar”.

Al final, Gustavo Méndez ratificó que “una de las fuentes me dijo pensé que me llamaste por Benjamín y Anita”.