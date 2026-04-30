La sensidad de Martín Salwe quedó al descubierto este jueves cuando se largó a llorar en vivo, luego de escuchar los comentarios que sus compañeros hacían sobre él.

“Si algo salió bien, o muy bien fue por ustedes”, afirmó el periodista luego de entearse al aire en plena cobertura en Plaza Constitución que fue nominado a Mejor Movilero en los premios Martín Fierro a la Televisión Abierta 2026.

La felicidad fue completa porque Lape Club Social pugna por la estatuilla de Mejor Programa de Interés General, y Mauro Szeta como Mejor Labor Periodística Masculina.

MArtín Salwe en el cumpleaños de Martita y Felipe Fort (Foto: Movilpress).

Más allá de las chicanas de sus amigos por el dudoso llanto espontáneo sin lágrimas, Sergio Lapegüe aseguró que estaba “llorando en serio” y lo halagó: “Martín es un tipo todoterreno. Hace policial, política, una nota de humor, va a estar en el mundial. Está teniendo un año bárbaro”.

La emoción de Martín Salwe

“Si algo salió bien o salió muy bien fue por ustedes. Por la generosidad tuya, Sergio, de todo el equipo”, enfatizó conmovido.

Martín Salwe.

Al final, Martín Salwe se sinceró: “Dejame agradecer a la gente acá del bar que recién cuando festejé estaba la tele sin volumen. Casi rompo todo”.