El rumor de que Pampita le habría sido infiel a Martín Pepa en un encuentro furtivo con Cochito López en un hotel, en plenas vacaciones, hizo que la modelo no solo cruzara a Martín Salwe en vivo, sino que además anticipara las acciones legales que va a tomar.

Pasada la furia inicial del martes por la tarde, Carolina Ardohaín confirmó que demandará por calumnias e injurias tanto a SQP, el programa de Yanina Latorre, al periodista y al canal América.

“No me gusta la mentira. No permito que me ensucien ni a mí, ni a mi relación de pareja”, se quejó Ardohain en diálogo con Gustavo Méndez.

Foto: Instagram (@pampitaoficial)

Luego, Pampita agregó para La Mañana con Moria: “No se puede inventar cualquier cosa”.

Por qué Pampita va a denunciar al periodista que aseguró que fue infiel

Al final, la modelo justificó su determinación de ir hasta las últimas consecuencias contra Martín Salwe, América y SQP: “Hay que ser más responsable a la hora de hablar, porque se puede hacer mucho daño”.

Es que Pampita aseguró que al momento en que supuestamente estaba con Cochito López en realidad estaba con uno de sus hijos, y su impotencia era que su pareja está en otro país.