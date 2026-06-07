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Cómo preparar un sándwich de milanesa tucumano bien crocante: el truco de la fritura y la salsa casera

Una receta tradicional que combina carne tierna, pan dorado y vegetales frescos.

Sándwich de milanesa tucumano, receta
Sándwich de milanesa tucumano. Foto: Cucinare TV

El sándwich de milanesa tucumano es uno de los grandes clásicos de la gastronomía argentina y una verdadera institución en Tucumán. Su combinación de carne jugosa, pan blando, vegetales frescos y aderezos caseros lo convirtió en una preparación que trasciende generaciones y se encuentra tanto en bares tradicionales como en puestos callejeros.

En esta versión de Santiago del Azar, la milanesa se marina previamente en una mezcla de huevo, mostaza, ajo y perejil para potenciar el sabor y lograr una carne más tierna. Luego se reboza con panko, que aporta una cobertura mucho más crocante que el pan rallado tradicional, y se fríe a 170 grados para conseguir un dorado parejo sin que absorba exceso de aceite.

El armado se completa con tomate, lechuga criolla, un encurtido casero de pepino y cebolla, y una lactonesa de ajo asado mezclada con mostaza. El resultado es un sándwich abundante, crocante por fuera, jugoso por dentro y con el equilibrio justo entre frescura, acidez y cremosidad.

Comensales
1

Ingredientes

Para la milanesa

  • 4 milanesas de carne
  • 2 huevos
  • Un chorrito de leche
  • Una cda mostaza
  • Un diente de ajo picado
  • Perejil fresco picado
  • Sal y pimienta, a gusto
  • Una taza panko
  • Aceite para freír, c/n

Para el Sándwich

  • 4 panes tipo sanguchero tucumano (blandos)
  • Manteca para dorar el pan
  • Lechuga criolla
  • Tomate en rodajas
  • Encurtido casero de pepino y cebolla
  • Lactonesa de ajo asado
  • Mostaza

Para el encurtido de pepino y cebolla

  • Un pepino en rodajas finas
  • ½ cebolla morada en pluma
  • ½ taza vinagre blanco o de manzana
  • ½ taza agua
  • 4 cdas azúcar
  • Una cdta sal
  • 3 granos de pimienta negra
  • Un anís estrellado
  • Un clavo de olor
  • Una hoja de laurel

Procedimiento

Milanesa

  1. Mezclar huevo, mostaza, ajo, perejil, sal y pimienta.
  2. Pasar la carne por la mezcla y dejar reposar 30 minutos en heladera dentro de la huevada.
  3. Pasar por panko presionando bien.
  4. Freír en aceite caliente (170°) hasta dorar y escurrir.
  5. Dorar los panes con manteca.
  6. Armar: pan + milanesa + tomate + lechuga + encurtido + lactonesa.
  7. Servir crocante y jugoso, típico tucumano.

Para el encurtido

  1. Calentar el vinagre con agua, azúcar, sal y pimienta.
  2. Volcar sobre el pepino y cebolla en un frasco.
  3. Enfriar y guardar al menos una hora (ideal de un día para otro).

Para la lactonesa

  1. Poner en un recipiente la leche fría y el ajo asado. Ir tirando el aceite de a poco y mixeando hasta que la salsa espese.
  2. Para hacer la salsa, mezclar la lactonesa de ajo asado con la mostaza.

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