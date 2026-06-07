Cómo preparar un sándwich de milanesa tucumano bien crocante: el truco de la fritura y la salsa casera

El sándwich de milanesa tucumano es uno de los grandes clásicos de la gastronomía argentina y una verdadera institución en Tucumán. Su combinación de carne jugosa, pan blando, vegetales frescos y aderezos caseros lo convirtió en una preparación que trasciende generaciones y se encuentra tanto en bares tradicionales como en puestos callejeros.

En esta versión de Santiago del Azar, la milanesa se marina previamente en una mezcla de huevo, mostaza, ajo y perejil para potenciar el sabor y lograr una carne más tierna. Luego se reboza con panko, que aporta una cobertura mucho más crocante que el pan rallado tradicional, y se fríe a 170 grados para conseguir un dorado parejo sin que absorba exceso de aceite.

El armado se completa con tomate, lechuga criolla, un encurtido casero de pepino y cebolla, y una lactonesa de ajo asado mezclada con mostaza. El resultado es un sándwich abundante, crocante por fuera, jugoso por dentro y con el equilibrio justo entre frescura, acidez y cremosidad.

Comensales 1 Ingredientes Para la milanesa 4 milanesas de carne

milanesas de carne 2 huevos

huevos Un chorrito de leche

chorrito de leche Una cda mostaza

cda mostaza Un diente de ajo picado

diente de ajo picado Perejil fresco picado

Sal y pimienta, a gusto

Una taza panko

taza panko Aceite para freír, c/n Para el Sándwich 4 panes tipo sanguchero tucumano (blandos)

panes tipo sanguchero tucumano (blandos) Manteca para dorar el pan

Lechuga criolla

Tomate en rodajas

Encurtido casero de pepino y cebolla

Lactonesa de ajo asado

Mostaza Para el encurtido de pepino y cebolla Un pepino en rodajas finas

pepino en rodajas finas ½ cebolla morada en pluma

cebolla morada en pluma ½ taza vinagre blanco o de manzana

taza vinagre blanco o de manzana ½ taza agua

taza agua 4 cdas azúcar

cdas azúcar Una cdta sal

cdta sal 3 granos de pimienta negra

granos de pimienta negra Un anís estrellado

anís estrellado Un clavo de olor

clavo de olor Una hoja de laurel

Procedimiento

Milanesa

Mezclar huevo, mostaza, ajo, perejil, sal y pimienta. Pasar la carne por la mezcla y dejar reposar 30 minutos en heladera dentro de la huevada. Pasar por panko presionando bien. Freír en aceite caliente (170°) hasta dorar y escurrir. Dorar los panes con manteca. Armar: pan + milanesa + tomate + lechuga + encurtido + lactonesa. Servir crocante y jugoso, típico tucumano.

Para el encurtido

Calentar el vinagre con agua, azúcar, sal y pimienta. Volcar sobre el pepino y cebolla en un frasco. Enfriar y guardar al menos una hora (ideal de un día para otro).

Para la lactonesa

Poner en un recipiente la leche fría y el ajo asado. Ir tirando el aceite de a poco y mixeando hasta que la salsa espese. Para hacer la salsa, mezclar la lactonesa de ajo asado con la mostaza.

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