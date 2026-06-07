Cómo preparar un sándwich de milanesa tucumano bien crocante: el truco de la fritura y la salsa casera

El sándwich de milanesa tucumano es uno de los grandes clásicos de la gastronomía argentina y una verdadera institución en Tucumán. Su combinación de carne jugosa, pan blando, vegetales frescos y aderezos caseros lo convirtió en una preparación que trasciende generaciones y se encuentra tanto en bares tradicionales como en puestos callejeros.
En esta versión de Santiago del Azar, la milanesa se marina previamente en una mezcla de huevo, mostaza, ajo y perejil para potenciar el sabor y lograr una carne más tierna. Luego se reboza con panko, que aporta una cobertura mucho más crocante que el pan rallado tradicional, y se fríe a 170 grados para conseguir un dorado parejo sin que absorba exceso de aceite.
El armado se completa con tomate, lechuga criolla, un encurtido casero de pepino y cebolla, y una lactonesa de ajo asado mezclada con mostaza. El resultado es un sándwich abundante, crocante por fuera, jugoso por dentro y con el equilibrio justo entre frescura, acidez y cremosidad.
Ingredientes
Para la milanesa
- 4 milanesas de carne
- 2 huevos
- Un chorrito de leche
- Una cda mostaza
- Un diente de ajo picado
- Perejil fresco picado
- Sal y pimienta, a gusto
- Una taza panko
- Aceite para freír, c/n
Para el Sándwich
- 4 panes tipo sanguchero tucumano (blandos)
- Manteca para dorar el pan
- Lechuga criolla
- Tomate en rodajas
- Encurtido casero de pepino y cebolla
- Lactonesa de ajo asado
- Mostaza
Para el encurtido de pepino y cebolla
- Un pepino en rodajas finas
- ½ cebolla morada en pluma
- ½ taza vinagre blanco o de manzana
- ½ taza agua
- 4 cdas azúcar
- Una cdta sal
- 3 granos de pimienta negra
- Un anís estrellado
- Un clavo de olor
- Una hoja de laurel
Procedimiento
Milanesa
- Mezclar huevo, mostaza, ajo, perejil, sal y pimienta.
- Pasar la carne por la mezcla y dejar reposar 30 minutos en heladera dentro de la huevada.
- Pasar por panko presionando bien.
- Freír en aceite caliente (170°) hasta dorar y escurrir.
- Dorar los panes con manteca.
- Armar: pan + milanesa + tomate + lechuga + encurtido + lactonesa.
- Servir crocante y jugoso, típico tucumano.
Para el encurtido
- Calentar el vinagre con agua, azúcar, sal y pimienta.
- Volcar sobre el pepino y cebolla en un frasco.
- Enfriar y guardar al menos una hora (ideal de un día para otro).
Para la lactonesa
- Poner en un recipiente la leche fría y el ajo asado. Ir tirando el aceite de a poco y mixeando hasta que la salsa espese.
- Para hacer la salsa, mezclar la lactonesa de ajo asado con la mostaza.
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