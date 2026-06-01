Pechuga rellena y rebozada con panko: el paso clave para que quede más jugosa

La pechuga rellena rebozada con panko combina dos cosas difíciles de lograr al mismo tiempo: que el pollo quede bien jugoso por dentro y crocante por fuera. En esta receta, el secreto está en cocinarla en dos etapas: primero se sella en sartén para formar una costra dorada y después se termina en el horno para que conserve toda la humedad.
El relleno también juega un papel clave. La mezcla de panceta, cebolla, zanahoria, puerro y queso le aporta mucho sabor al pollo y evita que la carne quede seca. Además, el rebozado con panko genera una textura más aireada y crocante que el pan rallado tradicional, algo que se nota especialmente cuando se corta la pechuga y aparece el relleno bien cremoso.
Para acompañar, las papas en cuña con pimentón ahumado completan un plato abundante y bien casero. La combinación entre el crocante del rebozado, el relleno húmedo y la salsa a base de mayonesa y pimentón hace que esta receta sea una gran alternativa para salir del clásico pollo al horno de todos los días.
Ingredientes
- Una pechuga de pollo
- 0,5 k papas
- 50 g panceta
- ½ zanahoria
- ½ cebolla
- Una ramita de puerro
- 200 cc cerveza
- 100 g queso parmesano o cualquier queso duro
- Un huevo
- Una cda mostaza
- Sal y pimienta, a gusto
- Harina, c/n
- Panko o pan rallado, c/n
- Mayonesa
- Pimentón ahumado
- Leche
Procedimiento
- Cortar las papas en cuña, colocarlas en un recipiente y agregar pimentón ahumado, sal, pimienta y aceite de oliva.
- Colocarlas en una placa y llevar a horno medio a cocinar hasta que estén bien doradas.
- Cortar los ingredientes para el relleno: panceta, cebolla, zanahoria y puerro.
- En una sartén con aceite, darle color a todos los vegetales, cocinarlos bien, agregar cerveza y, una vez que se evapora el líquido, mezclar con queso parmesano.
- Dejar enfriar antes de rellenar la pechuga.
- Cuando el relleno ya está frío, abrir la pechuga y rellenar.
- Cerrar con escarbadientes.
- Pasar por harina, luego por huevo con mostaza y después por el panko o pan rallado.
- Sellar de todos sus lados en una sartén y terminar la cocción en horno.
- Cortar al medio la pechuga para emplatar y acompañar con las papas.
- Hacer una salsa con mayonesa, pimentón ahumado y un poco de leche.
- Salsear y servir.
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