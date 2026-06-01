Pechuga rellena y rebozada con panko: el paso clave para que quede más jugosa

La pechuga rellena rebozada con panko combina dos cosas difíciles de lograr al mismo tiempo: que el pollo quede bien jugoso por dentro y crocante por fuera. En esta receta, el secreto está en cocinarla en dos etapas: primero se sella en sartén para formar una costra dorada y después se termina en el horno para que conserve toda la humedad.

El relleno también juega un papel clave. La mezcla de panceta, cebolla, zanahoria, puerro y queso le aporta mucho sabor al pollo y evita que la carne quede seca. Además, el rebozado con panko genera una textura más aireada y crocante que el pan rallado tradicional, algo que se nota especialmente cuando se corta la pechuga y aparece el relleno bien cremoso.

Para acompañar, las papas en cuña con pimentón ahumado completan un plato abundante y bien casero. La combinación entre el crocante del rebozado, el relleno húmedo y la salsa a base de mayonesa y pimentón hace que esta receta sea una gran alternativa para salir del clásico pollo al horno de todos los días.

Comensales 2 Ingredientes Una pechuga de pollo

pechuga de pollo 0,5 k papas

k papas 50 g panceta

g panceta ½ zanahoria

zanahoria ½ cebolla

cebolla Una ramita de puerro

ramita de puerro 200 cc cerveza

cc cerveza 100 g queso parmesano o cualquier queso duro

g queso parmesano o cualquier queso duro Un huevo

huevo Una cda mostaza

cda mostaza Sal y pimienta, a gusto

Harina, c/n

Panko o pan rallado, c/n

Mayonesa

Pimentón ahumado

Leche

La receta de la pechuga rellena y rebozada con panko. Cuucinare.TV.

Procedimiento

Cortar las papas en cuña, colocarlas en un recipiente y agregar pimentón ahumado, sal, pimienta y aceite de oliva. Colocarlas en una placa y llevar a horno medio a cocinar hasta que estén bien doradas. Cortar los ingredientes para el relleno: panceta, cebolla, zanahoria y puerro. En una sartén con aceite, darle color a todos los vegetales, cocinarlos bien, agregar cerveza y, una vez que se evapora el líquido, mezclar con queso parmesano. Dejar enfriar antes de rellenar la pechuga. Cuando el relleno ya está frío, abrir la pechuga y rellenar. Cerrar con escarbadientes. Pasar por harina, luego por huevo con mostaza y después por el panko o pan rallado. Sellar de todos sus lados en una sartén y terminar la cocción en horno. Cortar al medio la pechuga para emplatar y acompañar con las papas. Hacer una salsa con mayonesa, pimentón ahumado y un poco de leche. Salsear y servir.

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