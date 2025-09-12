En menos de media hora podés tener listo un plato que encanta por su sencillez y sabor: pollo a la mostaza con papas rosti. La receta propone dorar presas de pollo, saltearlas con cebolla y ajo, levantar el fondo de cocción con vino blanco y sumar mostaza y crema para una salsa untuosa lleno de carácter.
En unos 20 minutos, el pollo queda jugoso y la crema realza el picante suave de la mostaza. Mientras, podés aprovechar para preparar los papas rosti: rallás papas y cebolla, mezclás con perejil, armás los bastoncitos y los dorás en sartén antes de llevar al horno para terminar su cocción.
Ingredientes para pollo a la mostaza
- ½ cebolla.
- Un diente de ajo.
- 4 presas de pollo.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Aceite, c/n.
- 100 cc de vino blanco.
- Una cda de mostaza.
- 100 g de crema.
Para las papas rosti
- 2 papas.
- Una cebolla.
- Perejil.
- Sal y pimienta, a gusto.
Así se prepara el pollo a la mostaza con papas rosti. Cucinare.TV.
Procedimiento
- Picar la cebolla en brunoise y el ajo bien chiquito.
- Salpimentar las presas de pollo y dorarlas de ambos lados en una sartén con aceite caliente. Retirar del fuego y reservar.
- En la misma sartén, dorar el ajo y la cebolla y volver a colocar el pollo.
- Levantar el fondo de cocción con el vino.
- Agregar la mostaza, la crema y salpimentar.
- Tapar y cocinar durante 20 minutos.
- Pelar y rallar las papas. Rallar también la cebolla. Volcar todo en un bowl.
- Picar el perejil y agregarlo al bowl. Salpimentar.
- Armar las rosti con las manos y cocinar en un sartén caliente con aceite.
- Terminar la cocción durante 20 minutos en horno moderado.
- Servir el pollo a la mostaza con las papas rosti.
