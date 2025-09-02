Cuando buscás un snack que sea rápido y sabroso, estas bombas de papa rellenas de jamón y muzzarella entran sin pedir permiso. Con apenas tres pasos esenciales, vas a lucirte con unos bocados dorados y cremosos en menos de diez minutos.
El microondas hace gran parte del trabajo, acorta tiempos y simplifica la preparación para que puedas disfrutar sin demoras. Es una alternativa perfecta para cenas express o picadas especiales.
Ingredientes para bombas de papa rellenas
Para el puré
- Un k de papa blanca (o 500 g de puré).
- Una cda de manteca.
- 2 yemas.
- 50 g de queso rallado fino.
- Una cdta de ajo en polvo.
- Una cdta de nuez moscada.
- 100 g de muzzarella.
- 100 g de jamón cocido.
- Sal y pimienta, a gusto.
Para el empanado
- 2 huevos.
- Pan rallado, c/n.
- Harina, c/n.
- Aceite para freír, c/n.
Procedimiento
- Pelar y cortar las papas en cubos parejos.
- Colocarlas en una bolsa y cocinar en un microondas hasta que estén blandas. O hervirlas.
- Pisar y dejar enfriar.
- Agregar el resto de los ingredientes.
- Tomar 50 g de la preparación y colocar adentro un cubo de mozzarella y uno de jamón.
- Armar una forma semi ovalada y reservar.
- Pasar todas las bombas por harina, luego por huevo y pan rallado (repetir dos vez veces).
- Llevar a la heladera una hora y freír.
