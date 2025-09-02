Cuando buscás un snack que sea rápido y sabroso, estas bombas de papa rellenas de jamón y muzzarella entran sin pedir permiso. Con apenas tres pasos esenciales, vas a lucirte con unos bocados dorados y cremosos en menos de diez minutos.

El microondas hace gran parte del trabajo, acorta tiempos y simplifica la preparación para que puedas disfrutar sin demoras. Es una alternativa perfecta para cenas express o picadas especiales.

Ingredientes para bombas de papa rellenas

Para el puré

Un k de papa blanca (o 500 g de puré).

Una cda de manteca.

2 yemas.

50 g de queso rallado fino.

Una cdta de ajo en polvo.

Una cdta de nuez moscada.

100 g de muzzarella.

100 g de jamón cocido.

Sal y pimienta, a gusto.

Para el empanado

2 huevos.

Pan rallado, c/n.

Harina, c/n.

Aceite para freír, c/n.

La receta para preparar un snack irresistible, relleno de jamón y muzzarella. Foto: CucinareTV

Procedimiento

Pelar y cortar las papas en cubos parejos. Colocarlas en una bolsa y cocinar en un microondas hasta que estén blandas. O hervirlas. Pisar y dejar enfriar. Agregar el resto de los ingredientes. Tomar 50 g de la preparación y colocar adentro un cubo de mozzarella y uno de jamón Armar una forma semi ovalada y reservar. Pasar todas las bombas por harina, luego por huevo y pan rallado (repetir dos vez veces). Llevar a la heladera una hora y freír.

