¿Querés preparar un snack que cautive desde el primer bocado? Estos bastones de papa y muzzarella cumplen ese rol sin demandar mucho tiempo. Con solo cortar papas en tiras, envolver cada una con muzzarella y pasarlas por pan rallado, obtenés bocaditos irresistibles.

Son ideales para una picada improvisada, como entrada o para disfrutar mirando una serie. No necesitás complicarte la vida en la cocina: en pocos minutos y con ingredientes fáciles de conseguir, podés lucirte con un snack sabroso y casero que atrapa desde la textura y el sabor.

Ingredientes para bastones de papa y muzzarella

4 papas.

Sal, pimienta y nuez moscada.

200 g de panceta ahumada

200 g de queso provolone

4 cdas de harina.

300 g de muzzarella.

3 huevos.

Una taza de harina.

Pan rallado, c/n.

Aceite para freír, c/n.

Perejil.

Procedimiento

Hacer un puré cocinando las papas en el horno con cáscara. Condimentar con sal y pimienta. Agregar la panceta ahumada bien picadita y el queso provolone rallado. Formamos bien el puré hasta que quede bien firme. Sobre un papel film, expandir un poco de puré y darle forma rectangular. Poner unos bastones de muzzarella y darle forma ayudándose con el papel film. Llevar al frío unos minutos y retirarles el papel. Pasar por el harina y luego por el huevo y el pan rallado. Llevar a freír en aceite caliente, retirar sobre papel absorbente y servir espolvoreados con perejil.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/