¿Querés preparar un snack que cautive desde el primer bocado? Estos bastones de papa y muzzarella cumplen ese rol sin demandar mucho tiempo. Con solo cortar papas en tiras, envolver cada una con muzzarella y pasarlas por pan rallado, obtenés bocaditos irresistibles.
Son ideales para una picada improvisada, como entrada o para disfrutar mirando una serie. No necesitás complicarte la vida en la cocina: en pocos minutos y con ingredientes fáciles de conseguir, podés lucirte con un snack sabroso y casero que atrapa desde la textura y el sabor.
Ingredientes para bastones de papa y muzzarella
- 4 papas.
- Sal, pimienta y nuez moscada.
- 200 g de panceta ahumada
- 200 g de queso provolone
- 4 cdas de harina.
- 300 g de muzzarella.
- 3 huevos.
- Una taza de harina.
- Pan rallado, c/n.
- Aceite para freír, c/n.
- Perejil.
Procedimiento
- Hacer un puré cocinando las papas en el horno con cáscara. Condimentar con sal y pimienta.
- Agregar la panceta ahumada bien picadita y el queso provolone rallado.
- Formamos bien el puré hasta que quede bien firme.
- Sobre un papel film, expandir un poco de puré y darle forma rectangular.
- Poner unos bastones de muzzarella y darle forma ayudándose con el papel film.
- Llevar al frío unos minutos y retirarles el papel.
- Pasar por el harina y luego por el huevo y el pan rallado.
- Llevar a freír en aceite caliente, retirar sobre papel absorbente y servir espolvoreados con perejil.
