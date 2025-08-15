Las papas acordeón son una guarnición original que transforma un clásico simple en un plato atractivo y crocante. Se preparan haciendo cortes finos y paralelos en las papas sin llegar al fondo, de modo que se abran como un acordeón durante la cocción en el horno.
El resultado: papas crocantes por fuera, tiernas por dentro, con una textura que sorprende al primer bocado. Esta versión suma un toque gourmet: se pincelan los cortes con manteca derretida, ajo picado y perejil, y luego se gratinan con una crema de queso suave.
Ingredientes para papas acordeón
- 2 papas medianas.
- 3 cdas de hojas de perejil picadas.
- 2 dientes de ajo picados.
- 2 cdas de manteca.
- Para el queso crema
- 4 cdas de queso crema.
- Una cda de cebolla rallada bien finita.
- Una cda de cilantro picado.
- Ralladura de un limón.
Procedimiento
- Hervir las papas 8 minutos con piel, retirarlas y ponerles 2 palitos de guía.
- Cortar rebanadas finitas tomando como tope los palitos.
- Pincelar entre las rebanadas con la manteca y disponer ajo y perejil picado.
- Llevar las papas al horno durante 20 minutos o hasta dorar.
- Mezclar los ingredientes de la salsa de queso y disponerlos sobre la papa ya cocida.
- Espolvorear con ralladura de lima.
