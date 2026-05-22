Este viernes, Moria Casán volvió a dejar a todos boquiabiertos con una confesión explosiva en su programa La Mañana con Moria. La diva relató cómo descubrió que Luis Vadalá, (fallecido en el 2023), uno de sus ex, la engañaba y hasta tenía relaciones con otra mujer en su propia cama.

“Yo me enteré de los cuernos de Vadalá cuando fue a lo de Georgina Barbarossa con su nueva novia. Yo estaba trabajando, hacía La Noche de Moria en América, hacía Buenos Vecinos, filmaba acá, dos o tres veces a la semana estaba en Punta del Este, y una de las promotoras, que fue su última mujer, andaba con él”, contó Moria, sin filtro.

La conductora recordó el momento en que vio a su ex con la otra mujer: “Yo los vi en una fiesta agarrados y yo estaba con él, cuando vi eso me lo quería sacar de encima y no había manera. Cuando me iba, se la llevaba a mi dormitorio con mi foto, con la cantidad de cuartos que tenía. La cuestión era cog... a la mina en mi dormitorio, una mansión alquilamos, tenía como 10 cuartos, ¿justo en el mío? Llevala a otro lado”.

Moria Casán contó cómo descubrió que un ex la engañaba (Foto: captura de eltrece).

Hacia el final, Moria recordó y apuntó contra la actitud de su ex: “Cuando fue a Intrusos lo negó, pero después enseguida iba a todos los lugares donde yo iba a mostrarla a la uruguaya. Es un regodeo que se hacen los chabones que no te pueden tener, entonces te quieren humillar”.

EL RECUERDO DE CASTIGLIONE Y EL AGRADECIMIENTO POR SU FAMILIA

En otro tramo de la charla, Moria Casán habló con emoción sobre Mario Castiglione, el papá de Sofía Gala, y le dedicó unas palabras llenas de cariño y gratitud. “A Castiglione lo amo, está en una tumba, no me escucha, pero gracias por darme una hija y una familia”.

Moria Casán y Sofía Gala (Foto: Movilpress).

“Te amo mi amor, gracias a vos tengo a Sofía, y por ella a Dante y a Helena, son gracias a vos porque sino yo no hubiera tenido una familia. No me insistió demasiado pero mi vida no era formar una familia, era seguir construyéndome yo y ahí no entraba una familia, y por suerte la tengo”, dijo la diva emocionada, dejó en claro que, más allá de los escándalos y las traiciones, su mayor tesoro es la familia.

Moria Casán y sus nietos. Crédito: Instagram/@moria_laone

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