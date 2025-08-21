Cuando querés algo sabroso que sorprenda sin complicaciones, estas alitas de pollo son la solución perfecta. Se pueden cocinar en el horno o fritas, y quedan con la piel bien crocante mientras el interior se mantiene jugoso.

El secreto está en condimentarlas con especias sencillas y en una cocción bien caliente que selle los jugos desde el primer momento. En pocos minutos, tenés un snack ideal para una reunión sin perder tiempo. Servilas con salsas como barbacoa, miel y mostaza, o clásica salsa picante.

Ingredientes para alitas de pollo

Para las alitas

12 alitas de pollo.

Una cda de pimentón dulce.

½ cda de pimentón picante.

2 cdas de tomillo seco.

Una cdta de orégano.

2 cdtas de azúcar.

Una cda de ajo en polvo.

Sal y pimienta, a gusto.

100 g de mostaza.

Aceite de girasol.

Para la mandioca

200 g de mandioca.

Kétchup y tabasco para acompañar.

Aceite para freír, c/n.

Sal y pimienta, a gusto.

Una pizca de azúcar.

La receta para unas increíbles alitas de pollo crujientes. Cucinare.TV,

Procedimiento

y masajear el pollo. Preparar las alitas para adobarlas de la siguiente manera: por un lado, mezclar los secos armando un rub; por otro lado, mezclar una cda de aceite de girasol con la mostaza y masajear el pollo. Incorporar el rub y frotar bien las piezas. Para la mandioca, limpiarlas, pelarlas y cortar en láminas bien finas con mandolina o pelapapas. Freír las láminas, escurrir y poner una pizca de azúcar. Salpimentar. Cocinar el pollo hasta dorar en horno.

