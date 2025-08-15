La pechuga de pollo rellena con queso provolone, tomates deshidratados y albahaca es la definición de lo simple y sofisticado en un solo plato. En apenas seis pasos accesibles obtenés un plato jugoso y lleno de sabor que conquista desde el primer bocado.

La guarnición de milhojas de papa es el complemento perfecto: capas de papa, crema salpimentada, queso semiduro y perejil, horneadas hasta dorar. El resultado es una combinación de texturas y sabores bien argentinos, crocante, cremoso y casero al mismo tiempo.

Ingredientes para pechuga de pollo rellena

Una pechuga de pollo.

20 g de tomates deshidratados.

Ají molido.

Sal y pimienta, a gusto.

100 g de queso provolone.

4 hojas de albahaca.

Aceite.

Para el milhojas

2 papas grandes.

300 g de crema de leche.

Sal y pimienta, a gusto.

Un huevo.

300 g de algún queso semiduro.

Perejil fresco picado.

Pechuga de pollo rellena

Pechuga de pollo rellena. Foto: Cucinare.TV.

Procedimiento

Rehidratar los tomates con agua caliente en un bowl y dejar reposar. Limpiar bien la pechuga, abrirla cuidadosamente con un cuchillo sin desarmarla y condimentar con sal, pimienta y ají molido. Colocar el provolone cortado en barras largas en el centro y agregar los tomates y también las hojas de albahaca. Cerrar la pechuga enrollando y mantenerla así con la ayuda de palillos de madera. Sellar el pollo de ambos lados en una sartén con aceite y luego completar la cocción en horno a 180° durante 30 o 40 minutos. Para el milhojas, pelar y lavar las papas, luego cortarlas en rodajas finas como para papas españolas. Reservar. En un bowl, mezclar bien la crema con el huevo y salpimentar. En una fuente para horno, armar un piso con las papas, agregar el queso en láminas, hacer otra capa de papas y luego bañar con la mezcla de la crema. Terminar con más queso en láminas y perejil picado. Llevar a horno a 180° entre 25 y 30 minutos. Servir el pollo junto a una porción de milhojas.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/