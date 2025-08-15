La pechuga de pollo rellena con queso provolone, tomates deshidratados y albahaca es la definición de lo simple y sofisticado en un solo plato. En apenas seis pasos accesibles obtenés un plato jugoso y lleno de sabor que conquista desde el primer bocado.
La guarnición de milhojas de papa es el complemento perfecto: capas de papa, crema salpimentada, queso semiduro y perejil, horneadas hasta dorar. El resultado es una combinación de texturas y sabores bien argentinos, crocante, cremoso y casero al mismo tiempo.
Ingredientes para pechuga de pollo rellena
- Una pechuga de pollo.
- 20 g de tomates deshidratados.
- Ají molido.
- Sal y pimienta, a gusto.
- 100 g de queso provolone.
- 4 hojas de albahaca.
- Aceite.
Para el milhojas
- 2 papas grandes.
- 300 g de crema de leche.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Un huevo.
- 300 g de algún queso semiduro.
- Perejil fresco picado.
Procedimiento
- Rehidratar los tomates con agua caliente en un bowl y dejar reposar.
- Limpiar bien la pechuga, abrirla cuidadosamente con un cuchillo sin desarmarla y condimentar con sal, pimienta y ají molido.
- Colocar el provolone cortado en barras largas en el centro y agregar los tomates y también las hojas de albahaca.
- Cerrar la pechuga enrollando y mantenerla así con la ayuda de palillos de madera.
- Sellar el pollo de ambos lados en una sartén con aceite y luego completar la cocción en horno a 180° durante 30 o 40 minutos.
- Para el milhojas, pelar y lavar las papas, luego cortarlas en rodajas finas como para papas españolas. Reservar.
- En un bowl, mezclar bien la crema con el huevo y salpimentar.
- En una fuente para horno, armar un piso con las papas, agregar el queso en láminas, hacer otra capa de papas y luego bañar con la mezcla de la crema.
- Terminar con más queso en láminas y perejil picado.
- Llevar a horno a 180° entre 25 y 30 minutos.
- Servir el pollo junto a una porción de milhojas.
