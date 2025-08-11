¿Buscás una receta que combine practicidad y diversión para los chicos? Los dedos de pollo son una opción infalible: fáciles de hacer, crocantes por fuera y tiernos por dentro. Esta versión ofrece un snack delicioso para niños y grandes.
Con pocos pasos y sin complicaciones, esta preparación es ideal para sorprender en una merienda o reemplazar el delivery. Basta con cortar tiras de pechuga, empanarlas al gusto y hornearlas o freírlas. El resultado es una alternativa rica, rápida y adaptable a cualquier momento del día.
Ingredientes para dedos de pollo
- 2 k de pechugas de pollo.
- 3 huevos.
- Sal y pimienta, a gusto.
- 100 g de harina.
- 200 g de panko.
- 100 g de cereales.
Procedimiento
- Cortar las pechugas en tiras.
- Batir los huevos y condimentar.
- Pasar el pollo por harina y luego por huevos.
- Mezclar los cereales y el panko y pasar el pollo.
- Freír por 5 minutos o llevar a horno a 200° durante 10 minutos.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/