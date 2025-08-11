¿Buscás una receta que combine practicidad y diversión para los chicos? Los dedos de pollo son una opción infalible: fáciles de hacer, crocantes por fuera y tiernos por dentro. Esta versión ofrece un snack delicioso para niños y grandes.

Con pocos pasos y sin complicaciones, esta preparación es ideal para sorprender en una merienda o reemplazar el delivery. Basta con cortar tiras de pechuga, empanarlas al gusto y hornearlas o freírlas. El resultado es una alternativa rica, rápida y adaptable a cualquier momento del día.

Ingredientes para dedos de pollo

2 k de pechugas de pollo.

3 huevos.

Sal y pimienta, a gusto.

100 g de harina.

200 g de panko.

100 g de cereales.

Procedimiento

Cortar las pechugas en tiras. Batir los huevos y condimentar. Pasar el pollo por harina y luego por huevos. Mezclar los cereales y el panko y pasar el pollo. Freír por 5 minutos o llevar a horno a 200° durante 10 minutos.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/