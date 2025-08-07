La pamplona de pollo es la forma perfecta de transformar una pechuga común en un plato sofisticado y sabroso. Con un relleno de ingredientes que aportan sabor y jugosidad, esta receta propone una cocción al horno que mantiene la carne tierna y firme.
No necesitás ser chef para prepararla: basta con armar un rollo de pollo bien compacto, condimentarlo y hornearlo por el tiempo justo. El resultado es un plato vistoso, con corteza dorada y interior jugoso, que encanta tanto en una comida familiar como en una noche especial.
Ingredientes para pamplona de pollo
- 2 churrasquitos de pollo.
- Crepín de chivito.
- 12 fetas de panceta.
- Un morrón rojo.
- Una cebolla morada.
- Una cabeza de ajo.
- 200 g de queso provoleta.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Aceite de oliva.
- Hojas verdes y tomates cherry.
Procedimiento
- En una fuente de horno, hacer un paquete con papel aluminio y envolver el morrón, las cebollas y la cabeza de ajo.
- Rociar con aceite de oliva y llevar a cocinar durante 30 minutos a 180°.
- Estirar la crepín en una tabla y colocar las fetas de panceta cubriéndola por completo.
- Desplegar los churrasquitos de pollo sobre la panceta, condimentar y colocar en la superficie los vegetales que anteriormente asamos en el horno.
- Rallar la provoleta y cerrar la pamplona con ayuda de la panceta y la crepín.
- Sellar en una parrilla y llevar al horno para que se termine de cocinar.
- Servir con ensalada de hojas verdes y tomates cherry.
