La pamplona de pollo es la forma perfecta de transformar una pechuga común en un plato sofisticado y sabroso. Con un relleno de ingredientes que aportan sabor y jugosidad, esta receta propone una cocción al horno que mantiene la carne tierna y firme.

No necesitás ser chef para prepararla: basta con armar un rollo de pollo bien compacto, condimentarlo y hornearlo por el tiempo justo. El resultado es un plato vistoso, con corteza dorada y interior jugoso, que encanta tanto en una comida familiar como en una noche especial.

Ingredientes para pamplona de pollo

2 churrasquitos de pollo.

Crepín de chivito.

12 fetas de panceta.

Un morrón rojo.

Una cebolla morada.

Una cabeza de ajo.

200 g de queso provoleta.

Sal y pimienta, a gusto.

Aceite de oliva.

Hojas verdes y tomates cherry.

Procedimiento

En una fuente de horno, hacer un paquete con papel aluminio y envolver el morrón, las cebollas y la cabeza de ajo. Rociar con aceite de oliva y llevar a cocinar durante 30 minutos a 180°. Estirar la crepín en una tabla y colocar las fetas de panceta cubriéndola por completo. Desplegar los churrasquitos de pollo sobre la panceta, condimentar y colocar en la superficie los vegetales que anteriormente asamos en el horno. Rallar la provoleta y cerrar la pamplona con ayuda de la panceta y la crepín. Sellar en una parrilla y llevar al horno para que se termine de cocinar. Servir con ensalada de hojas verdes y tomates cherry.

